養成好習慣　環保過新春

眨眼間快到農曆新年，為迎接新年，家家戶戶開始辦年貨、買年花、訂盆菜、派利是……意味着又是大家一年之中製造最多垃圾和廢物的時候。其中單是利是封，香港人每年約使用3.2億個之多，相當於砍伐16,300棵樹。想減少地球負擔，過一個環保新年，首要當然是盡量從源頭減廢做起，其次就是重用和回收。「一年之計在於春」，大家就趁新一年開始養成環保好習慣，善待地球，積福常樂。

改派「電子利是」

派利是是不可或缺的傳統過年習俗之一，要派得環保，可考慮環保第一法則：先從源頭減廢入手，改派「電子利是」。近年多家傳統銀行、電子支付平台、虛擬銀行都推出農曆新年「電子利是」，尤其在反覆的疫情下過年，市民都會減少面對面拜年， 正好加以善用，隔空一樣可照派照收利是。

循環再用最環保

環保第二法則就是重用。首先，封利是不一定要用新鈔，可用「迎新鈔」（即雖是舊鈔卻簇新的鈔票），並選用插口式利是封甚至是布藝利是封，以便親友於拆利是後收起留待日後循環再用。非牟利社會服務機構「利民會」，約在3年前開始推出由復元人士手工縫製的布藝利是封。該機構職業復康服務經理周國傑表示，布藝利是封雖然成本相對較貴，但可清洗及重複使用，環保得多。手工藝組導師Zoe更指今年加推可配上掛繩的2.0版，希望收到利是的人，即使新年過後，依然可以將利是封當成小飾袋，甚至手機袋或斜孭袋使用。查詢：2889 3275

回收重用利是封

環保第三法則是回收。若家中沒有多餘空間存放已拆但可重用的利是封（印有生肖、年份、姓氏等特別標記，及有釘痕、摺口或破損等除外），可集合起來送去回收重用。綠領行動自2009年起舉辦「利是封回收重用大行動」，透過全港逾300個公眾收集點收集舊利是封，然後由社福機構的庇護工場篩選處理。完好無缺的可作「新生」利是封，並於翌年農曆新年前夕免費派發予市民重用。一些曾釘裝、對摺及印有特別設計的則會製成其他物品，如賀年掛飾、燈籠等，直至無法重用才放進廢紙回收箱。查詢：3499 1780

可回收物品一大堆

其實除利是封外，以下賀年物品只要回收妥當，一樣可以再生重用，為地球減輕負擔！

1.桃花年桔：為減輕堆填區壓力，今年香港環境保護協會與環境保護署會在農曆新年假期後，透過Y·PARK [林·區] 承辦商在指定地點（包括中央收集站及逾54個地區收集站）回收桃花，以便循環再造成為木煤（有用再生燃料）和有機肥料，繼續發放綠色能量。提提大家送往回收前記得將桃花上的揮春及膠帶等裝飾物品先拆除，以免影響其回收再造的過程。查詢：5743 9221

至於年桔，當然是鼓勵大家繼續栽種，將吉氣延續到明年及減少重新購買。桔樹是鳳蝶幼蟲的寄主植物，故此環保協進會─鳳園蝴蝶保育區舉辦「年桔轉贈配對網絡」計劃，讓公眾捐贈到有需要的地方，例如學校蝴蝶園及農場等，令年桔「再生」。查詢：3111 7344

2.各類包裝飲品

罐裝、膠樽或紙包飲品，可說是不少人雪櫃長備之物，飲完記得唔好直接丟進垃圾桶；為了環保唔怕做多幾步，大前提當然是先沖淨和晾乾，然後才送去回收。汽水或啤酒罐可放進三色回收桶；塑膠樽的話因要按樽身、樽蓋及招紙分類回收，故建議拿到「綠在區區」放入正確的回收桶；紙包飲品盒因大部分含金屬成分，不可當廢紙回收，須交往紙包飲品盒回收站，交前記得除去飲管及塑膠包裝。想知哪裏可回收紙包飲品盒？最方便就是查看由本港唯一紙包飲品盒回收處理廠「Mil Mill喵坊」製作的紙包飲品盒回收地圖，當中包括現正接收紙包飲品盒的「綠在區區」。紙包飲品盒回收地圖：bit.ly/MilMillMap

3.盆菜兜

近年大時大節，大家都喜歡吃盆菜。加上今年新年遇上第5波疫情，外賣盆菜更見踴躍。最終盆菜已落肚，剩低個金屬兜，你會點處置？若不會自己留下重用，當然是洗乾淨後直接拎去回收。綠在區區及坊間不少團體、組織或人士（例如：綠領行動、盆菜盆回收關注組等），都可協助回收已洗淨的盆菜兜，然後轉贈狗場、農場等再用。

識得分類 塑膠都變寶

「辦年貨」，有乜方便過網購？港人網購成風，包裝易碎物的蜂窩狀氣泡袋或帶有延伸及彈性「啪啪紙」，甚至是發泡膠、生果網或珍珠棉等被氾濫使用的「煩膠」，大家通常會點處理？其實一樣可以送去「綠在區區」分類回收。但記住放進合適分類回收箱前，先搣走膠紙或貼紙，及放氣減少體積方便摺疊。