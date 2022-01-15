逼哈林讚索過林志玲　小S不打自招認微調整容

台灣藝人徐熙娣（小S）主持的線上綜藝節目《熙娣想聊》請來藝人庾澄慶（哈林）擔任嘉賓，節目中小S問哈林：「下面哪一首歌的MV女主角比較漂亮？《哈你歌》還是《春泥》？」原來《哈》及《春》MV的女主角分別是小S及台灣女星林志玲，而小S長期一直愛跟林志玲比較，故哈林聞言即有感「身陷險境」：「《哈你歌》啦！」小S得寸進尺並扮作不知情反問：「《春泥》的女主角是誰呀？」哈林無奈地表示：「林志玲啦！滿意了吧！」

威逼下成功戰勝台灣第一名模林志玲的小S，沾沾自喜的再問60歲的哈林：「你這輩子沒打過肉毒桿菌嗎？」哈林認真回應：「我不打的，我看過很多打肉毒桿菌臉很僵的。」小S再追問：「那你覺得我看起來像不像有整型？」哈林竟口出狂言：「應該有一點點。」小S聞言即怒嗆：「有嗎？怎麼可能，我很自然耶。」之後從實招來偶爾會打。

哈林打圓場指小S的狀況看起來很好，才會讓人覺得她有打針的錯覺而已，但又笑指她應該有微整形或是電波拉皮。此話一出小S再爆seed：「電波也不行？你老婆一定有打啦！」哈林大笑自招：「我就有打啊！」來平息尷尬場面。然而小S出名是愛向男星施展「鹹豬手」，哈林一樣逃不過她的魔掌並大叫：「你不要亂摸我的腿。」小S說：「我只是捏一下也不行！」即伸出抓着哈林的胸部！