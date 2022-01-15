193自爆新歌太露骨要改詞　肥仔轉行做演員狂喊

同是1990年1月14日出世的組合ERROR兩位成員肥仔（梁業）和193（郭嘉駿），生日正日齊齊出Solo歌，且各有猛人加持，肥仔邀得影后鮑起靜演母親，而193就有林明幀演同學。肥仔新歌《Dear MAMA》大談親情，MV有鮑起靜幫助帶入戲，演技即時大爆發，他回憶道：「有場喊戲，起初以為自己唔知要演幾多次，心諗最好一Take過啦！點知喊完一次，導演真係要我嚟多次，心諗唔係掛，點知呢個時候，鮑姐突然行過嚟摸我個頭，我就輕易代入番角色，又再喊多次，結果我前後喊咗半個鐘！」遇上影后，肥仔卻有點怯，說：「同前輩合作梗係怯啦！但鮑姐Nice到一見面就已經同你傾兩句偈，畀人好慈祥嘅感覺，唔會有隔閡，同想像嘅一樣。」肥仔過去因發夢遇到親人離世，觸發他創作此歌，送給媽咪做禮物，但對方還未看過MV亦不知道MV內容，所以希望屆時媽咪會感到驚喜，他說：「都知道大家好愛對方，但唔敢親口講句多謝，又唔想自己有任何後悔，歌詞代表我唔敢講出口嘅說話，唔講出嚟，就唱出嚟。」

至於193的《再次Puppy Love》則以「初戀可以嚟多次」作狂想，193今次是繼《睡到三點》後再次參與填詞工作及MV製作，他說：「一開始已諗到MV畫面要有朦朧美，有以前8、90年代檸檬茶廣告嘅Feel，於是搵咗《Error自肥企画》兼《花姐Error遊》的Writer阿輝幫忙度橋。」另外，除林明幀擔任MV女主角，當中還有3妹（郭嘉盈）、全民造星IV的Candy及Yoyo等。

MV不僅很有畫面，連歌詞都十分露骨，令人想入非非，不過193卻說：「我又唔覺得露骨，如果覺得露骨就係你鹹濕。今次唯一一句比較露骨，係『曾幻想一天觸碰你身軀 全日盡在被窩暢聚』，本身仲露骨，係『曾幻想一天觸碰你雙腿』，如果用雙腿就真係太露骨喇！」193指他寫這句歌詞時只是構思一個中學生，幻想自己三十多歲時，在某個周日早上，於美滿的家裏睡覺，但他忽然又說：「但我知一定有鹹濕仔諗鹹濕嘢，我都唔怪你，我自己都係咁諗！」

提到生日願望，肥仔認真說：「希望ERROR 4子身體健康工作順利，最緊要飛黃騰達，所有嘅作品都可以畀人睇到。」193亦衷心表示：「所有愛戴我哋嘅人都身體健康，唔愛戴嘅我唔Care。同埋我哋4個可以今年有啲成績做到畀大家睇，除咗電視上面，希望音樂上都做到成績，大家見到我哋喺台上面攞獎，無論Solo、4個人都好，都可以有機會做到。」