【應節禮盒3】特色主題禮盒

新年送禮，最緊要投其所好，禮盒除了大路的朱古力和曲奇類，還有很多選擇，無論是茗茶套裝、美食拼配或富本地特色的小點，甚至有搵堪輿學家度身訂造節慶禮盒，花款多多又有精緻的包裝，相信對方必定感受到你的心意。

酒店出品

喜慶倒數

聖誕節經常有主題倒數月曆，現時連中式新年都可以。香港瑰麗酒店今年推出瑰麗「A Sense of Place」農曆新年倒數月曆 ，大家可從年初一開始倒數至初十五，內裏是不同的幸運曲奇、蛋卷、中式糕點和中菜廳的XO醬等，和家人邊吃邊倒數，都幾有氣氛。（1月17日開始換領）

星級配搭

每個餐廳都有自家的招牌美食，想在家品嘗都做得到。佐敦EATON HK推出的星級嘗味禮盒，就集合了米芝蓮星級中菜廳逸東軒的自家製XO醬、香酥琥珀核桃和頂級人參烏龍茶葉，再配上精緻木盒。除可慢慢品嘗星級美味外，木盒亦可循環再用。（門市有售）

傳統滋味

很多人對老字號品牌的出品情有獨鍾，北角香港維港凱悅尚萃酒店和本地品牌雙喜粉麵食品有限公司合作，推出喜悅蝦子麵連XO醬禮盒，紅色禮盒內是瑤柱和鮑魚的蝦子麵，再配１樽蝦籽XO醬，用來撈麵最好不過。如一次過選購10盒以上，可享有特別折扣優惠。（門市有售）

其他精選

幫助基層

坊間有很多社企幫助基層，除了聘請作員工，亦會協助他們創業。社企共廚家作多年來協助基層婦女或單親媽媽等打造不同飲食品牌來創業，今個新年就集齊多款品牌美食，打造共廚家作賀年禮盒，盒子內有以五行五味五色作主題的姐姐志氣茶、各種喜慶造型曲奇、純素香料種子脆餅、鹹蛋海苔肉鬆雪花酥、粉紅佳人雪花酥及雞尾酒瑰荔回憶等，多元化之餘，又有意義。 （1月24日開始換領）

風水指引

每逢新年，很多人都會去求簽或拜神，保佑新一年大吉大利。Fortnum & Mason今年和堪輿學家周漢明及風水設計師的女兒合作，推出以「愛情」、「友情」、「健康」及「事業」為主題的賀年禮盒。如虎年愛情禮盒內就有多款甜美茶葉、蜜糖和氣泡茶等，讓醇厚的茶香溫暖人心。健康禮盒除以伯爵紅茶或生薑及西西里檸檬冷泡茶來提升免疫系統外，還有代表木和水元素抹茶餅乾等。友情禮盒以白葡酒、接骨木花綠茶來配各款餅乾，和朋友品嘗最能分享喜悅。事業禮盒則以翡翠烏龍茶金象徵財富，Chocolossus餅乾和印度奶茶的配搭可添加能量。另外還有喜慶的農曆新年禮盒選擇，添福添運。（門市有售）

有意頭三層架

中國人過年會有很多喜慶的意頭，法國Paul Lafayet以「三三不盡、六六無窮」作設計意念，配合品牌的經典六角形禮盒，打造限量版雙虎迎春禮盒2022。頂層是變奏的馬卡龍Cookiron和法國朱古力，中層是2款茶葉和2款蜂蜜，底層是由法國插畫家設計的別注版雙虎骨瓷碟，碟上是在叢林中跳舞的老虎，可愛有動感。店方亦提供不同優惠，如選擇10盒可免費送貨和得到焦糖燉蛋禮盒或馬卡龍禮盒，亦有不同時段的早鳥優惠，每盒會送限量版利是封（送完即止），大家要留意喇。（門市有售）

泡茶去膩

新年期間大魚大肉，容易儲脂膩滯，適時來一口茶湯消滯最好不過。銅鑼灣Glassbelly推出2款禮盒，茶具茶葉禮盒內有百花香肉桂和梅子香普洱茶葉、六君子套裝外，還有保溫性強的紫陶茶壼。另一款純茶禮盒則有蜜香古樹白茶、松木香水仙、麥芽香滇紅大金針和泥媒香肉桂等8款茶葉，吃過飯後來一杯香茗，最好享受。（1日前預訂，即日開始可門市自取）

虎年金牌

以前看賀年節目，經常見到玩遊戲勝出會有生肖金牌，想要的話，都唔一定玩遊戲。Hahahaflorist今年和紹香園推出的虎年禮盒，內裏除有芝麻脆球、笑口棗、金黃肉鬆角、肉鬆三文治、馬仔和不同口味的曲奇外，還可選擇添加瓶裝核桃。留意禮盒表層有摺紙花花老虎外，還有999足金金虎牌1個，令人驚喜。（１日前預訂，現時可換領）

萌虎轉大運

喜歡飲花茶或養生茶飲的就不要錯過「好茶養生」今年推出的節日新年禮盒，有五福臨門新年全盒、虎年大運滾滾來──養生全盒、賀年花茶禮盒等，設計獨特精緻，好有大紅大紫的好意頭。今年全新設計的「虎年大運滾滾來──養生全盒」，全盒內備有桑椹山楂條、核桃紅棗批、手工製薑糖等5款健康零食，最重要是全部獨立包裝，美味又衞生。全盒上有個印上可愛老虎圖案配合滾輪設計的滾筒，得意又動感十足，入面更放滿吉利籤文，大人小朋友都可以轉一轉，轉個大好運來。

本地品牌聯乘

數健康補身，或許主打健康涼茶飲料的鴻福堂所推出的賀年禮籃啱心水。品牌精選各式健康補身產品打造成「五福臨門滋補賀年禮籃」之餘，還聯乘多個香港經典品牌包括Cookies Quartet曲奇4重奏、金菊緣和冠華，推出特色禮盒，以鴻福堂 × 冠華推的「滋味小食福袋」為例，內有笑口棗、信豐紅瓜子、糖蓮子、鬆脆蛋散、齋雞粒，一家人品嘗經典賀年小食，笑口常開度新歲。

人氣蛋糕店出品

甚受一眾OL喜愛的精品蛋糕店Lady M今年推出全新的金虎新春糖果禮盒，由品牌美國總公司精心設計的糖果禮盒簡約優雅，內有印上燙金老虎身影及吉祥圖形的紅、藍、黃色圖案利是封，並盛載住雲呢拿忌廉餅乾脆條、榛子朱古力忌廉餅乾脆條、海鹽焦糖牛奶脆米朱古力、芝麻脆米朱古力、士多啤梨啫喱軟糖及甜杏啫喱軟糖6款特色糖果；每盒更配有同一設計系列的新春手抽袋及心意卡，寫上祝福語句，夠晒溫馨窩心！