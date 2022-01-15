東港城新春花展限定店今日正式開鑼　市民排隊入場選購

【特約報道】新春將至，不少市民都準備入手年花轉運。新地旗下東港城第十六屆新春花展限定店「金虎納福賀壬寅」於今日上午11時開鑼，為全港最早開幕的大型室內花市，不少市民一早排隊輪候入場買花，現場亦實設人流管制及保持社交距離等防疫措施，確保市民安全。

東港城今年繼續與香港蘭花大王、千葉園始創人楊小龍先生，及香港年花大王、香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春先生攜手推介多款經典蘭花及年花，更特別推出全新本地培植日本蘭花迷你系列及「金虎主題賀花展」，搜羅一系列應節的虎紋年花及與虎年息息相關的賀花，祝願市民虎年大順。今年新春花展限定店更增設八達通等電子支付平台迎合新趨勢，並於周末推出一站式買花體驗，邀請花藝師即席示範和式花藝包裝，又提供宅急便服務，為市民送上全新的買花體驗。商場更一連兩個星期六（1月15日、22日）限量開賣共100株的$8開運花「金虎迎春」，一上架便一掃而空，今日亦吸引大批市民到場換購，率先帶來新年好兆頭！

1月22日（星期六）換購的$8開運花「金虎迎春」將於1月18日（星期二）上架，The Point會員可以500分於新地手機應用程式中換領預留證，並於1月22日指定時間到場領取開運花，名額有限，換完即止。

東港城新春花展限定店「金虎納福賀壬寅」

日期︰1月15日至1月31日

時間︰上午11時至晚上9時

地點︰東港城1樓中庭

查詢︰2628 7399