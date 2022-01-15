搜羅全港應節外賣 選擇多多任君選擇
2022年01月15日 17:00
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雖然唔知禁堂食會唔會延長，但都打亂了不少人享用團年飯的計劃，既然暫時晚市唔可以堂食，如果想提早團年的話，大可以柯打應節美饌好似新春盆菜、撈起、意頭菜等返屋企，一家人齊齊整整慶團年。
多款中式美饌
很多人喜歡食團年飯揀選中菜，心多多唔知點揀？美麗華集團旗下的餐飲品牌及酒店就趁節日推出多款新年精選菜式及套餐，好似米芝蓮推介餐廳翠亨邨由即日起至1月20日於Mira eShop預訂新春團年套餐享8折優惠，更有「喜迎虎年」新春網上限定優惠，指定菜式糕點更低至68折（https://bit.ly/3r62QpJ ）；多個酒店外賣套餐更有減HK$100折扣優惠添呢！翠亨邨推出「樂聚天倫」團年4人套餐、節慶脆豬歡聚禮盒（包括每日新鮮製作的原隻鴻運乳豬、鮑汁花菇鵝掌真空急凍包等）。同樣是米芝蓮推介食府的國金軒也推出4人共享精選外帶套餐，可自選頭盤及湯羹、海鮮及自選2款主菜，以及自選飯麵。而The Mira Hong Kong則推出全新的金玉滿堂鴛鴦煲系列，有蟲草花濃湯松茸雲吞雞鍋拼鮑魚海參瑤柱花菇元蹄鍋（有2位、4位及6位用），材料有10頭南非鮮鮑、海參、元蹄、冰鮮雞、松茸菜肉雲吞及新鮮蟲草花等。用料矜貴豐富又夠派頭，做節一流。
酒店佳餚到會
想與家人來一餐豐富饗宴亦無問題，位於尖沙咀的香港喜來登酒店就由即日起至2月15期間推出虎年美食外賣的饗宴到會服務（10位用、需4天前預訂），可自取或設收費送遞。大家可以於20多款菜餚入面揀選心水美食，菜單以豐富的海鮮拼盤揭開序幕，有大蝦、蟹腳及新西蘭青口，之後是沙律，有芝麻吞拿魚配芥末蛋黃醬、巴馬火腿配哈密瓜、煙熏三文魚及配料和時令柑橘沙律等7款冷盤任選兩款，緊接是主食的「風生水起」，即撈起，材料非常豐富，包括煙三文魚、虎蝦、海蜇等10款，十全十美非常好意頭添！然後是從11款主菜中揀選3款，有年年有餘寓意的烤鱸魚配藏紅花忌廉汁、喜氣洋洋的醋香酒糟蝦球和香草烤羊架、焗三文魚配羊奶芝士及百里香忌廉汁等。而酒店新任糕餅及麵包總廚Chef Sam Chan就帶來伯爵茶香橙朱古力蛋糕、栗子忌廉泡芙、黑森林蛋糕及焗蘋果金寶撻（任選3款），隨餐更附送氣酒一支或汽水10罐。
特色中印美食
除了傳統美食外，如果巴絲打想嘗新，位於灣仔的中式印度菜餐館MW Gunpowder或許是不錯的選擇。餐廳大廚融合了中國及印度的烹調技巧，將領軍的影星王敏德小時候的家常菜呈現於餐桌上，菜式糅合了中南半島、摩登印度菜及經典印度點心等，熱門菜式包括孟買風味香料薯仔、四川辣蝦和印度酸甜椰菜花，點心更只做成一口大小。孟買風味香料薯仔靈感源自西班牙菜的香辣炸馬鈴薯，但加入一絲孟買街頭的辣味。而四川辣蝦則將四川風味融入經典的印度菜中，並加入了濃郁惹味的四川醬汁。印度酸甜椰菜花則綜合了印度風味和中式風味，味道香辣誘人。現時以指定外賣平台柯打或外賣自取更享8折優惠，想幾時歎特色印度盛宴話咁易。
新春意頭漢堡
如果小兩口或幾人家庭，加上喜歡吃漢堡包的話，原創休閒漢堡快餐概念店Boy n Burger或許是心水選擇。餐廳由即日起推出3款充滿港式風味的新春限定漢堡和寓意豐盛吉祥的富貴漢堡組合，同粉絲一起迎接虎年！新春限定漢堡美食將由1月17日至2月13日期間供應，提供堂食及外賣服務。新春漢堡系列均以烘脆的芝麻麵包夾住主配料、新鮮洋葱、番茄及爽脆生菜，再淋上惹味海鮮蜜糖燒烤醬而成；口味有黃金豆富漢堡、金豬漢堡及行運牛堡。此外，餐廳亦推出一盒6件的件迷你漢堡組合「富貴漢堡組合」，一次過試勻3款新春限定漢堡，每款各兩件，為喜氣洋洋的賀年飯增添新意思，亦讓宅家聚餐充滿儀式感。
薄餅迷必試
Pizza都有賀年款式？有，仲好有意頭添！今年PizzaExpress的專業Pizzaiolos（薄餅師傅們）以花及金黃色食材為主題，創作出一系列蘊含花開富貴、金玉滿堂好意頭的特色美饌，包括意式青口海鮮湯、烤蜜桃油封鴨腿、南瓜花西班牙腸桂花薄餅、忌廉XO醬蝦肉粗管通粉和椰子雪葩；由1月20日起至2月15日更推出期間限定的新年特色菜單，有2人、4人、10人及25人的新年精選或派對套餐（可外賣自取或經指定外送平台選購），包括自選傳統薄餅或主菜、意式青口海鮮湯、焗麵包球配朱古力榛子醬及飲品等。於1月28日或之前於官網訂購指定外賣自取新年套餐，並輸入優惠碼「CNY22」即享9折優惠。特色美饌更可以於新年精選或派對套餐中揀選或品嘗得到；薄餅迷可別錯過了！
自煮高級肉食
喜歡吃高質肉食又想自己下廚炮製啖啖肉團年飯的話，Feather & Bone就由即日起推出全新的農曆新年團聚食材套餐，有幸運歡樂家庭套餐 （Lucky Lunar Family Pack）及居家燒烤套餐（Health & Happiness BBQ Pack）兩款居家賀年精選鮮肉套餐。前者有澳洲天然品牌Lilydale走地雞、威靈頓牛柳、羊架、由走地豬製成的羅馬式豬肉卷、龍蝦尾及氣酒，可供6至8人享用；後者則有澳洲草飼肉眼扒、澳洲草飼西冷扒、澳洲草飼牛柳、豬肉腸及羊架等。隨餐更附送大廚撰寫的簡易食譜，輕易就可以煮出高水準美食來，一家人啖啖肉豐衣足食過肥年。