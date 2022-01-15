搜羅全港應節外賣　選擇多多任君選擇

雖然唔知禁堂食會唔會延長，但都打亂了不少人享用團年飯的計劃，既然暫時晚市唔可以堂食，如果想提早團年的話，大可以柯打應節美饌好似新春盆菜、撈起、意頭菜等返屋企，一家人齊齊整整慶團年。

多款中式美饌

酒店佳餚到會

想與家人來一餐豐富饗宴亦無問題，位於尖沙咀的香港喜來登酒店就由即日起至2月15期間推出虎年美食外賣的饗宴到會服務（10位用、需4天前預訂），可自取或設收費送遞。大家可以於20多款菜餚入面揀選心水美食，菜單以豐富的海鮮拼盤揭開序幕，有大蝦、蟹腳及新西蘭青口，之後是沙律，有芝麻吞拿魚配芥末蛋黃醬、巴馬火腿配哈密瓜、煙熏三文魚及配料和時令柑橘沙律等7款冷盤任選兩款，緊接是主食的「風生水起」，即撈起，材料非常豐富，包括煙三文魚、虎蝦、海蜇等10款，十全十美非常好意頭添！然後是從11款主菜中揀選3款，有年年有餘寓意的烤鱸魚配藏紅花忌廉汁、喜氣洋洋的醋香酒糟蝦球和香草烤羊架、焗三文魚配羊奶芝士及百里香忌廉汁等。而酒店新任糕餅及麵包總廚Chef Sam Chan就帶來伯爵茶香橙朱古力蛋糕、栗子忌廉泡芙、黑森林蛋糕及焗蘋果金寶撻（任選3款），隨餐更附送氣酒一支或汽水10罐。

特色中印美食

除了傳統美食外，如果巴絲打想嘗新，位於灣仔的中式印度菜餐館MW Gunpowder或許是不錯的選擇。餐廳大廚融合了中國及印度的烹調技巧，將領軍的影星王敏德小時候的家常菜呈現於餐桌上，菜式糅合了中南半島、摩登印度菜及經典印度點心等，熱門菜式包括孟買風味香料薯仔、四川辣蝦和印度酸甜椰菜花，點心更只做成一口大小。孟買風味香料薯仔靈感源自西班牙菜的香辣炸馬鈴薯，但加入一絲孟買街頭的辣味。而四川辣蝦則將四川風味融入經典的印度菜中，並加入了濃郁惹味的四川醬汁。印度酸甜椰菜花則綜合了印度風味和中式風味，味道香辣誘人。現時以指定外賣平台柯打或外賣自取更享8折優惠，想幾時歎特色印度盛宴話咁易。

新春意頭漢堡

如果小兩口或幾人家庭，加上喜歡吃漢堡包的話，原創休閒漢堡快餐概念店Boy n Burger或許是心水選擇。餐廳由即日起推出3款充滿港式風味的新春限定漢堡和寓意豐盛吉祥的富貴漢堡組合，同粉絲一起迎接虎年！新春限定漢堡美食將由1月17日至2月13日期間供應，提供堂食及外賣服務。新春漢堡系列均以烘脆的芝麻麵包夾住主配料、新鮮洋葱、番茄及爽脆生菜，再淋上惹味海鮮蜜糖燒烤醬而成；口味有黃金豆富漢堡、金豬漢堡及行運牛堡。此外，餐廳亦推出一盒6件的件迷你漢堡組合「富貴漢堡組合」，一次過試勻3款新春限定漢堡，每款各兩件，為喜氣洋洋的賀年飯增添新意思，亦讓宅家聚餐充滿儀式感。

薄餅迷必試

Pizza都有賀年款式？有，仲好有意頭添！今年PizzaExpress的專業Pizzaiolos（薄餅師傅們）以花及金黃色食材為主題，創作出一系列蘊含花開富貴、金玉滿堂好意頭的特色美饌，包括意式青口海鮮湯、烤蜜桃油封鴨腿、南瓜花西班牙腸桂花薄餅、忌廉XO醬蝦肉粗管通粉和椰子雪葩；由1月20日起至2月15日更推出期間限定的新年特色菜單，有2人、4人、10人及25人的新年精選或派對套餐（可外賣自取或經指定外送平台選購），包括自選傳統薄餅或主菜、意式青口海鮮湯、焗麵包球配朱古力榛子醬及飲品等。於1月28日或之前於官網訂購指定外賣自取新年套餐，並輸入優惠碼「CNY22」即享9折優惠。特色美饌更可以於新年精選或派對套餐中揀選或品嘗得到；薄餅迷可別錯過了！

自煮高級肉食

喜歡吃高質肉食又想自己下廚炮製啖啖肉團年飯的話，Feather & Bone就由即日起推出全新的農曆新年團聚食材套餐，有幸運歡樂家庭套餐 （Lucky Lunar Family Pack）及居家燒烤套餐（Health & Happiness BBQ Pack）兩款居家賀年精選鮮肉套餐。前者有澳洲天然品牌Lilydale走地雞、威靈頓牛柳、羊架、由走地豬製成的羅馬式豬肉卷、龍蝦尾及氣酒，可供6至8人享用；後者則有澳洲草飼肉眼扒、澳洲草飼西冷扒、澳洲草飼牛柳、豬肉腸及羊架等。隨餐更附送大廚撰寫的簡易食譜，輕易就可以煮出高水準美食來，一家人啖啖肉豐衣足食過肥年。