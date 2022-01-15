林俊傑桃色風波未斷尾！女網友再發功：我不欠你的了

新加坡歌王林俊傑（JJ）去年開始被一名女網友曖昧Tag名，指有人「成年世界冷處理不好」疑有感情轇轕，雖然JJ已透過公司發出聲明駁斥無端被造謠，但無阻網友持續Tag名發文。今日（15日）女網友再度發長文，表示：「林俊傑。相愛容易相處難，希望如你所期，只能安靜才能渡過這個風口浪尖，能過個如19年那麼開心的尾禡（尾牙）。能冷靜理智下來知道我已經不欠你的了。你也清楚我因為你受了多少的委屈和誹謗了。你也清楚我的心軟。跟你說了這麼多次疲憊，都因為你的挽留，我心軟了。但這一次真的太累了。」

再發出兩篇長文

言詞間令人猜想2人的關係，未幾她再發出兩篇長文，表示：「我真的思考了很久，我不能代表所有人的看法和想法。而在我的人生至今，在我認識的男性朋友裏，我看到過當時才24歲，但有着如42歲才有的成熟穩重，不管對朋友或者對女朋友都非常有責任心的男生，而且分手後的女友對他都毫無怨言，那不是請吃飯和送禮物那麼簡單就叫做有責任。是因為他對對方的所作所為，都能感受到他對這份情感的責任心和真誠和真的感受到是發自內心的對你好，一定不會讓你受不必要的委屈！做一個有男人魄力的真男人，也依然可以打機，而且也可以打得很好。我的態度依舊是在2022年1月2日，和2022年1月12日發布的兩篇微博當下持有的態度，現在也不變。」

不少網友表示看得一頭霧水並不明所以，若真的有問題可以從正途解決，或拿出確實證據還自己一個公道。