愛上我的衰神彩蛋曝光　區明妙馮皓揚差啲做情侶

早前大結局的無綫劇集《愛上我的衰神》故事創意十足，外界反應熱烈，不少網民更跪求開拍第二季。在myTV SUPER播出的第十集大結局中，除了有大玩「平行時空」北河（胡鴻鈞飾）與小渝（陳嘉慧飾）身份互換的彩蛋外，更多出了一個之前從未在電視曝光過的彩蛋。彩蛋劇情講命案發生前，飾演年輕版北河的馮皓揚與飾演少女版小渝的區明妙經常乘搭同一架小巴，有次區明妙不小心掉了鎖匙扣，當時對女方有所心動的馮皓揚雖然拾起了鎖匙扣，但卻沒有勇氣當面交還，最終只是偷偷地放回對方的書包中，並露出極度害羞的表情，馮皓揚充分表現出情竇初開的少男情懷。

由於彩蛋內容頗為含蓄，有不少網友留言表示不太明白箇中意義，對此，監製方駿釗受訪時解釋謂：「其實係想講2個人嘅緣分一早已經開始咗，假如北河唔係咁軟弱，只要佢肯向小渝示好，咁就可能多咗個平行時空，小渝可能會喺第一次畀竇哲人（許俊豪飾）打嘅時候就離開對方，亦有可能唔會發生小渝被殺事件！」就連歸還鎖匙扣都「冇膽」，彩蛋內容似乎呼應了北河為何會「見死不救」，監製續說：「北河選擇唔報警，就係因為佢係一個好懦弱怕事嘅人，呢個世界一定有咁嘅人，我哋嘅主角北河唔係英雄。人一生一定有機會做錯事，呢個故事就係講緊當大家有機會時，應該點樣面對錯失以及如何自我救贖。」