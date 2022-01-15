今年首部摺芒機亮相　硬件當今最強？

之前多番在網上造勢的Honor首部摺芒手機Magic V，日前終於正式亮相。一如預期，它採用了俗稱「大摺」的橫向摺合方式，內部為一塊7.9吋的可摺疊柔性OLED屏幕，解像度2,272×1,984，長寬比10.3:9，並支援90Hz刷新率、全局最高1,000尼特亮度、HDR10+認證及DCI-P3廣色域。鉸鏈則用上近期摺芒機較常見的水滴式鉸鏈，由213個高精零件組成，足以承受20萬次開合。內屏另一賣點是提供多個分屏方案，除基本的左右分屏外，還可開啟多個小視窗，其「多路視頻」功能更可把屏幕一分為四同時睇片，相當破格。

鏡頭方面，採用了如Huawei新手機般的星環設計，分別載有5,000萬像素廣角鏡頭、5,000萬像素光譜增強鏡頭及5,000萬像素超廣角鏡頭，對應4K錄影、超級微距、電影模式等功能，另附有8×8 dTOF激光對焦系统，可預期對焦又快又準。作為品牌重頭作，它是全球首部採用最新Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器的摺芒手機，並內建最高12GB RAM、4,750mAh電池、5G雙卡插槽、NFC、對稱式立體聲雙喇叭等，硬件堪稱同級最強。此機將於1月18日在內地開售，256GB、512GB版本入場費分別為9,999及10,999人民幣。暫時未有消息會否有國際版引入香港，但可預期很快有水貨，想入手就要留意住先達行情了！