葉巧琳為追歌唱夢延遲生B　拍拖12年男友：一直依靠我？

歌手葉巧琳（Mischa）接受電台訪問，出道8年現年37歲的她，兩年前抱着最後一擊的心態參加《全民造星III》，令事業開始有點曙光，除去年一完個唱夢及有機會參演音樂劇外，所屬唱片公司Sony最近再為她推出第二張個人專輯《Never Too Late,My Path Mi Way》，更找來林奕匡及填詞人黃偉文（Wyman）為她度身訂造回顧她8年音樂路的一曲《難道我還未夠難》。Mischa談及第一次跟Wyman合作，一收到歌詞已即場爆喊，她說：「之前不認識Wyman，是開演唱會議期間我膽粗粗向監製Edward Chan提議找Wyman，Wyman答應了後，我是超感激及受寵若驚。一收到歌詞即刻用Demo跟住唱，是感動到一邊唱一邊喊到抽搐，是喊到傻了！」

新專輯共有7首歌，Mischa說：「比賽前是疫情高峰，若不是《造星》，或許我沒機會出碟，已走去結婚生仔。最終得第5名已經好好，雖然有人指我決賽如果不是唱新歌《浸浴》，唱回我最強的Musical應該有機會入三甲，但我沒有後悔，因為我追求不是名次，只希望將這作品唱出來。」比賽後其粉絲人數及MV點擊率也暴增，直認收入也相對增加，再不用至親擔心：「之前疫情，父母也問過我，是否還繼續下去做這一行，當時也不知怎答他們。甚至另一半也會問我，『你還繼續想行這行嗎？會否想想怎維生？是否想着一直依靠我？』其實我也不好意思！我也都要生活，所以之前真的想過（離開娛樂圈）。」

Mischa與圈外男友交往12年，5年前開始同居，她爆男友恨生B，但因為事業剛露曙光，將組織家庭的計劃延遲，她表示雙方家長都沒有壓力：「男朋友已開到聲想有BB，但暫時我真的不想生，我承認有些自私，生小朋友責任很大，加上事業剛起步，想繼續先行下去，要不然我會後悔！」感激男友了解及一直容忍和包容，生小孩計劃或許再過幾年，覺得科技先進，笑言「Never Too Late！」