【Zac玩Zac食】搶歎米芝蓮二星下午茶

當6點後晚餐堂食被禁止時，真的非常沮喪；但當我知道米芝蓮二星餐廳Arbor下午茶再度回歸，咁作為一個消費者又不禁喜上眉梢。平時要去食飯，最少每人都要千零蚊啦，現在可以以每人幾百元的價錢，就可享用6道菜式下午茶，唔使諗，立即訂位去品嘗創新的北歐日本美食喇！

第一道菜式Saba是日本鯖魚刺身，用日本醋醃製一晚，以一點酸度作為開胃前菜；第二道菜式是用法國栗子做嘅湯，配上帶點酸甜味道的鵝肝慕絲配蘋果蜜糖啫喱，中和湯的濃稠口感。

主菜係XO醬香煎北海道帶子配日本蘿蔔龍蝦汁配櫻花蝦天婦羅，大廚Eric自家研製的XO醬，用咗蝦乾、蝦子、帶子、瑤柱及雞皮等食材，比一般的XO醬乾身；底層係香煎北海道帶子配日本蘿蔔，上枱時加入龍蝦汁，另配櫻花蝦天婦羅，絕對係鮮味集中營。

第一道甜品Citrus底層有日本柚子及橙肉，上面係以日本乳酸飲料Calpico及橙製作而成的雪葩，亮點係雪葩旁用柚子做的棉花糖，非常清新；最後有餐廳的招牌甜品──豆奶曲奇三文治及我至愛的瑪德蓮蛋糕，蛋糕新鮮焗製，帶有青檸及酒糟芳香，為這一頓下午茶盛宴畫上完美句號。

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Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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