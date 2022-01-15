林雅詩傳翻撻馬天樂　為愛情留港唔去英國

男人不壞，女人不愛！曾拍攝三級片的女星林雅詩（Grace），經歷離婚及被男友馬天樂背住「偷食」助手兼升呢做人父，愛情事跌入谷底，沒料二人關係近日來個絕地大反轉，秘密翻撻1個多月，男方忍不住頻頻放閃洩蜜，女方則為了愛情暫不移居英國，認真戀愛大過天！

Grace前年爆出經理人兼男友馬天樂背她「偷食」女助手，兼且育有1歲多的兒子，二人一度分手，後來她於社交網直播「自隊」未斬攬，雙方更情緒激動鬧交，當時馬天樂毫不留情爆粗轟Grace勾三搭四，最終不歡而散，到去年底萌生移民英國念頭。日前她更被拍得單拖買篋，並透露即將離港，因香港沒有東西值得留戀，暫時亦不想再闖情關。

然而口裏說不，身體卻很誠實，正當大眾以為她受盡情傷，不再相信男人，甚至乎與馬天樂各行各路，毫不相干之際，原來兩人於1個多月前正式復合，馬天樂更於社交網上載二人約會照。單於上個月，每隔幾天便一Post，每次均是「食好東西」，顯然同是吃貨一族，兼且由男方揸機自拍，Grace則笑容燦爛兼輕托香腮，一副沉醉戀愛模樣。而於去年12月31日，二人更選擇一起「拆住蟹」倒數，甜蜜迎接2022年來臨，馬天樂更寫道：「2021年最後一餐，新一年...更精彩。」雖然馬天樂不避嫌公開二人關係，但為免今次戀事再撻Q，近日已把社交網轉為非公開，只限自己友觀賞。

據知，Grace與馬天樂去年的確鬧得非常之僵，關係更達宣布死亡地步，奈何女方一直未能徹底放下這段情，加上馬天樂經常借工作為由與Grace聯絡及見面，期間不斷使出冧功，令Grace內心非常掙扎，因原定已疊埋心水移居英國重新開始，並答應協助當地的家人打理家族生意，又可與當地求學的兒子一起生活，如今卻被馬天樂搞到心亂如麻，故過去幾個月間，二人離離合合，藕斷絲蓮，但最終Grace也敵不過男方猛烈攻勢，二人又再次走在一起。被愛情沖昏頭腦的Grace，即使面對男方要照顧兒子，因而與「小三」女助手不時有交雜，但她也能接受，相當「大愛」。由於英國疫情仍然嚴竣，再加上復合不久，Grace決定改變初衷，暫時留港較為安全。

東網就復合一事聯絡Grace，她未有正面回應，只表示：「感情事我唔想多講，畀啲私人空間我啦！（咁係咪為咗馬天樂唔去英國？）我都會走嘅，因為英國嗰邊爆疫爆得好勁，所以等遲啲先，依家都未知幾時。」相反馬天樂卻矢口否認：「我哋都冇一齊過，何來復合之說呢？」