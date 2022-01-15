拍劇晒泳裝！劉穎鏇斷食2個月操Fit　靠飲齋啡頂肚

前港姐劉穎鏇（Tiffany）入行6年拍過約10部劇集，以及不同綜藝節目，近日更有《鐵拳英雄》及《青春不要臉》一連兩劇差不多時間播出，除了令餓她演出的粉絲非常興奮，連她也坦言感意外，因已有一段時間沒有參演的劇集出街。

拍被姦戲整瘀咗

談到《鐵》劇乃她3年前拍攝，當時乃入行後第2套作品，無論年紀及樣貌也比較幼嫩，更指該劇演員不乏打戲，連她當初獲邀時也誤會是演打女，沒料最終獲安排演柔弱女仔，由於身材高挑，為令角色有說服力，造型師特別從衣着埋手，而劇中陳山聰演她表哥，笑言雖然現時雙方因多次合作變得熟落，但當時乃首次合作，沒料開工頭幾日便要拍攝掌摑他的戲份，令其相當害怕：「之前完全唔識佢，勁驚整到佢，點知佢叫一嚟就真打，仲教我點樣打好睇啲，結果我豁出去，都拍咗幾次，當明白技巧點打之後就好順利。（打咗好多巴？）10巴以下，不過佢冇畀我打到面腫，只係少少紅。」更指該劇嘗試了不少第一次，除了要掌摑人，有一場戲講到她要被強姦：「拍嗰時大家都好專業，係有身體碰撞，但都係整瘀少少，未至於好傷。」

至於另一套孭飛的《青》劇，Tiffany與丁子朗、余德丞、戴祖儀等年輕一代合作，笑言拍攝過程非常融洽，她說：「劇入面我同德丞有感情線，同埋講我係滾軸溜冰高手，其實我一啲都唔識，所以跟教練學咗兩個月，記得對鞋加埋幾個轆好高，踩住佢覺得同地下距離好遠，仲要着住短褲，所以印象好深刻。」

186斷食法

劇中更有一場穿泳衣選美戲份，笑言與現實中的她有點相似，為了該場戲份，加上同劇人均是纖瘦，她花了兩個月時間減磅：「當時出法點想瘦，因為本身骨架好橫又高，所以用咗『186斷食法』，全日只係6個鐘頭食嘢，維持咗兩、三個月，記得當時就算早起身餓到個肚打鼓，都只會飲齋啡頂住，其實好唔健康嘅，所以之後改咗做Gym，等線條靚啲！」

服裝：bread n butter