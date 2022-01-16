險變植物人！李嘉欣親述48小時與死神鬥法：呢個世界差啲冇咗我

現年51歲的「大美人」李嘉欣昨日（15日）突然自爆和死神搏鬥48小時的恐怖經歷！她在心跳及血壓不穩等異常情況下被急急送往ICU進行搶救，心肝腎等功能幾乎停頓，險變植物人！緊急情況下，救援分秒必爭，她直言：「如果我再遲點搶救，呢個世界差少少冇咗李嘉欣！」

婚後一直養尊處優的李嘉欣，最近一次出席活動，是上月中為ViuTV選秀節目《全民造星IV》擔任評判，當時她更親自頒發獎項給冠軍。生活優哉游哉，間中在社交網分享生活點滴的她，一直未有提及任何關於健康的問題，惟昨午突然在社交網自爆要急送深切治療部（ICU），震驚全城！

她公開2張入院照，一張是手背插了打點滴的喉管，手指夾了監測心跳的儀器，另一張照片則見她躺在病床上，左手插了輸藥液的喉管，鼻孔也有供氣管。相中的她雖然已略施脂粉，但仍難掩病容，雙眼失去神采，面龐略腫，笑容乏力。

含氧量極低

李嘉欣發文自爆經歷了48小時生死搏鬥，不諱言是「執番條命」：「這48小時在加護病房（深切治療部），執番條命，衷心感謝專業的醫護人員團隊的無微不至。令到家人疲於奔命和擔心實在對不起。#請好好照顧自己的身體」原來本月10日深夜，她已開始感到不適，心跳每分鐘達140至150，並且出現呼吸不順及腳步浮浮，聯絡相熟醫生後，立刻被安排送院：「抵達醫院後，我立即被送入ICU搶救。」她抵達醫院後，血壓已低到不能量度，含氧量亦有同樣情況，經心臟胸肺及腎科醫生聯診後，決定送她入ICU抽肺積水，她表示：「當時心肝腎功能已差不多停頓，幸好頭腦仍然清醒，如果血液不能到達腦部就會變植物人。醫生還告訴我，如果我再遲點搶救，呢個世界差少少冇咗李嘉欣。」

「活着就是勝利」

醫生指李嘉欣生命力強，她足足在ICU留醫2天，抽出肺積水後，情況開始好轉，最後獲診斷是先天性心臟結構問題，她說：「心跳開始慢下來，其他功能亦慢慢開始恢復，但仍不是理想程度。」經過48小時垂死搏鬥，她有感而發：「人的身體就是這樣，一個器官影響一個器官，今次血壓急降，令肝臟、腎臟、心臟、肺等各個重要器官受影響。將這件事告訴大家，因為好想提醒所有人，一定要好好愛護及關心自己的身體，沒有任何東西比健康重要，活着就是勝利。」而她現時已出院回家休養，未來4星期要過着「慢活」生活以調理身體。

與嘉欣分屬好友的名媛邱李茂琪，坦言看到社交網發文才知道對方入院，同樣嚇了一跳，立即留言叮囑好友保重。她透露自第5波疫情爆發後雙方就沒見面，不過3日前曾傳短訊閒聊，相信當時嘉欣已離開深切治療病房，因對話中未有提及入院，所以她當時亦不知道對方抱恙。