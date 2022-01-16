心機女陳楨怡冧高層博做范冰冰　周子揚：走火入魔！

前港姐亞軍陳楨怡（Celina）公開認戀圈外男友Andy，但同時又暗撻周子揚達一年半，周子揚更晒出愛的證據以示其「正印」地位，這個三角戀風波東網率先爆出後，昨日（15日）再有新爆料，有指入行前是設計師的Celina本是跟男友食快餐的「純純兔」，但當選港姐入行後就因好勝才漸變「心機女」。

2020年Celina當選港姐後獲無綫重用，大騷如台慶及綜藝節目必有份出鏡，雖機會不斷，但爆料者稱同屆冠軍港姐謝嘉怡，以及季軍郭柏妍開始入組拍劇後，Celina就開始「眼紅」，爆料者稱：「佢事業心好強，好想拍劇做女一，無綫安排佢做兒童節目《Think Big天地》嘅主持都有被欺負嘅感覺，成日Chur住喺娛圈撈咗10年嘅周子揚，問佢點樣先可以上位，又怨自己唔似其他女仔咁多機會。心痛女友嘅周子揚就教佢對啲高層好啲，送啲有『誠意』嘅禮物，寫埋心意卡，不過出錢、做跑腿、寫卡呢啲嘢，都由周子揚包辦晒，仲教埋Celina點喺高層表現自己幾有Heart做呢份工，仲要同傳媒打好關係。周子揚做男友、做幕後軍師、應援組長、司機、助手兼經理人，可以話用盡男友，之後Celina真係有機會返內地拍劇。」

目標做范冰冰

知情者續稱周子揚除助Celina有劇拍外，因他是科技短頻平台老闆，和廣告客戶有生意來往，Celina就把握機會：「佢叫男友彈啲廣告畀佢拍增加曝光率，唔使經無綫經理人傾，接咗Job先，同無綫『單』聲就得，佢仲猛Chur周子揚介紹之前喺內地識落嘅導演同監製畀佢識，等佢可以返內地發展，佢目標係要做范冰冰，即係好紅嘅女一。」周子揚曾勸過Celina，在演藝圈發展不可一步登天，但她充耳不聞，知情者更指日前曝光的情人節蜜照中周子揚送上的鑽戒及鑽石耳環，如此厚禮仍難博紅顏一笑：「被彈，嫌細，Celina話要買大粒10倍。」

想尋求簡單愛情

周子揚昨日（15日）接受東網訪問，被問到以上送禮、寫心意卡、私下傾廣告等傳聞，他說：「我一直瞓身支持女友嘅事業發展，佢想做乜，我都會支援。」再問Celina如公開他的男友身份，可會和好如初？他說：「其實我一直想尋求簡單嘅愛情，如果Celina變番入行前嘅佢，我會一直愛佢。入行後，佢變得急功近利，超級想上位，有啲走火入魔，我哋拍拖嘅話題，只係傾點上位，令人心痛，除咗我之外，佢媽咪見到佢咁樣都好傷心。」Celina至今仍未有回覆。