經典回歸！《奪命狂呼》北美開畫勁收登票房冠軍

漫威（Marvel）和索尼（Sony）聯手炮製的超級英雄賣座片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man:No Way Home）自上映以來票房大賣，上映僅1個月已橫掃北美票房接近7億美元（約54.6億港元），成為連續4星期開畫票房冠軍。不過《蜘蛛俠》的開畫紀錄剛被派拉蒙的恐怖片王《奪命狂呼》（Scream）撃敗！

《奪》剛於上周五（14日）北美開畫，結果開畫單日票房已勁收1,340萬美元（約1.04億港元），預計開畫3日票房將高達3,000萬美元（約2.34億港元）擊敗《蜘》成為本周北美開畫票房冠軍！

雖然《蜘》冇法成為北美票房5連冠，不過《蜘》於北美的累積票房已超越另一漫威超英片《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers: Infinity War）的6.78億美元（約52.9億港元）總票房攀上北美史上最高票房電影第5位！

另方面，奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的新作《22世紀殺人網絡復活次元》 （The Matrix Resurrections）上周五（14日）终於在中國上映，結果首日票房高達1,740萬人民幣（約2,132萬港元）成為開畫日票房冠軍。