提名6次女配角︱有線幫個個發圍　譚凱琪自認恨做女一

藝人陳敏之開設網上視頻頻道，今集就請來同門譚凱琪（Zoie）做嘉賓，兩人都是日本著名音樂人小室哲哉的弟子，當年曾一起遠赴美國錄音再受訓，已經相識22年，兩人以「老Zo」和「老陳」相稱，可見感情非常深厚 !

作為「有線幫」的Zoie在2013年才轉投無綫發展，不過相比起其他「同幫派」的李佳芯、黃翠如、洪永城，近年才有機會給人認識，她更連續六年在《萬千星輝頒獎典禮》上獲提名角逐「最佳女配角」，不過仍未試過擔正在女主角。她在片中就坦言想事業更上一層樓，自認恨做女一！

雖然已是一女之母，但Zoie直言事業心仍然好重：「我都想澄清一下，唔係因為結咗婚，生咗小朋友，我嘅事業就係咁，我都係仲有一顆心係想闖一番事業，同埋因為有咗小朋友，你都會想畀啲成績囡囡睇，希望佢喺讀書或者做嘢方面都有呢個向前嘅心。」Zoie同敏之都認為自己比年輕一輩的演員更捱得、更有火！

敏之在片中就問到Zoie會揀「Keep住做第二女主角」還是「爆紅一次就被人淡忘」，她就選擇了「Keep住做第二女主角」：「好似長做長有啲，但我想講我年年或者係套套劇一出嚟嗰時，又話我彈起，其實呢我喺人生中唔知彈起咗幾多次，但係我又唔覺得有啲乜嘢，彈咗去邊呢？我都想問。」Zoie自言曾想過點解未有機會做到女一：「我都不斷自己喺度檢討，係咪仲有啲咩唔夠呢？你話戲方面，當然係可以有進步空間嘅，機會雖然有時係自己爭取，咁我事實係一個唔係好主動嘅人。」

其實Zoie自2013年加入TVB以來拍過不少劇集，當中她在劇集《EU超時任務》中飾演的水晶梨、《大帥哥》中的葉天嬌、《降魔的2.0》的海魔阿花等都令觀眾留下深刻印象，而她在劇集《踩過界》中更挑戰尺度，全裸演出形體藝術家「魏雨珍」一角，相當大膽！