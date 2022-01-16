潮流 x 藝術幻之聯乘　中環變身雪地探索營

The North Face XX KAWS限定店登陸中環，現場布置成雪山模樣，舉頭是12米高的「XX」巨大裝置，一系列單位則在貨櫃內展示，整個布置相當震撼眼球。（方偉堅攝）

The North Face聯乘KAWS這個潮界震撼彈，早前於《KAWS:HOLIDAY》巡迴展覽長白山站揭開序幕，當時品牌於雪山上Show Off了一系列聯乘單品，內地不少媒體已率先先睹為快。估唔到時隔1周，The North Face XX KAWS限定店已落戶中環，除正式發售各款On-and-off Mountain裝備外，還把新銳潮流聖地BELOWGROUND化身為雪地探索營，為入場人士帶來一個集戶外與藝術於一身的嶄新體驗。

今次聯乘最大亮點是將兩大單位的招牌元素二合為一，The North Face「派出」1986 Mountain Jacket機能風褸及1996 Nuptse Jacket羽絨褸，KAWS再把它們當作畫布，在上方加入「XX」標誌及抽象花紋，配合反光設計及不同色彩，既吸睛又充滿活力。

其他聯乘單位包括Freeride Jacket、Mountain Light Pant、Hoodie、T恤、行李袋、滑雪手套及冷帽等，全部即日至1月23日假BELOWGROUND限定店發售，並於1月16日起於The North Face K11 Art Mall概念店發售，想入手就記得先到thenorthfacehk Facebook登記入場喇！

The North Face XX KAWS限定店資訊

日期︰即日至1月23日

地點︰中環BELOWGROUND

開放時間︰11:00am至20:00pm