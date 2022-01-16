第三胎係女！陳嘉寶宣布封肚：已經完成一個壯舉

藝人陳嘉寶（Anjaylia）第三胎終於出咗世喇！為老公黃頌祈三年抱三的她，事前不肯透露第三胎性別，今日（16日）她與老公在社交網報喜，原來是BB女！之前已經育有兩女的陳嘉寶，計埋細女，屋企有3條Queen。

B女「逾期居留」

Anjaylia月初順利生產再添一女，預產期本於去年年尾，結果BB「逾期居留」至月初才出世，BB出生時重7.2磅，並已取名為Azaliah。Anjaylia感動地說：「醫生將BB擺喺我心口畀我抱咗好耐，之前兩個女都冇畀我抱咁耐。啱啱上一刻明明喺個肚入面，突然之間就出咗嚟擺喺心口上面，感覺好神奇。」

至於英文名字Azaliah的由來，是來自聖經，Anjaylia說：「英文名『Azaliah』係喺聖經入面搵嘅，我知道實會畀人話我哋幫囡囡改嘅名都好難讀，哈哈！其實呢個係一個傳統，因為先生近五代都係基督徒，呢幾代都係會喺聖經裏面搵英文名，我哋都要跟番傳統，頭兩個女嘅名Hosanna同Eliana都係有意思嘅，Hosanna嘅意思係asking for God、Eliana嘅意思係God had answered，我想將呢個故事延續落去，Azaliah嘅意思係God has reserved（神已留下的），都有一系列有意思嘅，Azaliah同我個名讀音都好似，就當係送畀自己嘅禮物。而中文名就留番畀爺爺同嫲嫲改，中文名都係想向長輩致敬。」

「生仔生女都冇所謂」

而兩位姊姊第一眼看到妹妹Azaliah，各有不同反應，Anjaylia表示大女完全冇呷醋而二女就成日想摸佢，不過有少少呷醋。三年抱三的Anjaylia也宣布封肚！坐月期間會看回有份拍攝ViuTV的劇集《IT狗》：「睇劇輕鬆吓！依家好好調理好身體就有動力做自己想做嘅事。對於BB嘅期望，最緊要係佢哋都健健康康、開心平安，我同先生意向一致，生仔生女都冇所謂，我已經完成一個壯舉，我同先生最大嘅目標係希望有三個小朋友、年紀近啲嘅，可以一齊成長係好開心嘅事，大女同二女一齊玩，大女會識得保護妹妹，二女學嘢都會學得好快，呢個策略成功！哈哈！」

正所謂三個女人一個墟，估不到Epaphras最享受，Anjaylia說：「又多一個女圍住，佢好唔得閒喇，諗番起老公一知道係女嘅時候，就開咗支靚酒，仲請朋友食飯慶祝，依家生完三個，理想達到嘞！」而Anjaylia與老公也保留傳統，會訂製一張被子給女兒作禮物！

此外，早前Anjaylia的一班好友為她舉行gender reveal party，她笑說：「好開心！因為我超級懶，baby shower都唔想搞，點知一班朋友就幫我安排好呢個party，畀機會我篤波波（揭露BB性別的儀式），過一過癮，真係好sweet。」