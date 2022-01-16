【移居英國】冬雪好難捱？英國「冬Worry」要識執生

雖然冬日倫敦，不常下雪，但英國很大，英國冬天其實普遍也有冬雪，只是日子不長，不過對於不慣「冬雪生活」的香港移民來說，已有夠難受，如無任何準備，麻煩更可能接踵而至：

麻煩（1）公交隨時癱瘓

英國逢遇大風雪，應變措施例必混亂，各種公共交通包括飛機、火車說停便停，應對安排常缺，在轉乘中被「卡」在中途也是平常事，有時甚至要等上幾天。在公路上，由於車來車往，下過雪後積雪會被車輪壓實，雪很快會變成冰，車子在道路上很易打滑，出了意外令道路塞上加塞。

麻煩（2）開車問題多多

在英國開車，冬天問題也多，例如汽車的蓄電池，由於天氣冷，電會很易用光；更糟糕情況，是車匙孔被冰凍住，連車匙也插不進去；如果車子長時間停泊在零下溫度中，車的擋風玻璃更很易結霜，如果心急淋熱水讓它盡快溶解，擋風玻璃更可能因溫差過大而突然爆裂，令問題更惡化。

麻煩（3）壞熱水無人修理

即使嚴冬躲在家，有暖氣和熱水，以為安枕無憂，卻不幸遇上「壞暖氣」或「壞熱水爐」便是災難開始；事關英國找人修理電器，如非人命關天，等閒都要等上幾天才會有人上門處理，在天寒地凍中如無暖氣或熱水，即使再多穿幾件大衣，日子也是度日如年，難捱無趣。

麻煩（4）日長夜短抑鬱

英國位於緯度較北地區，四季不但分明，夏天日長夜短、冬季日短夜長情況更是明顯。每年從11月開始至翌年1月，英國日落時間會從夏天的晚上8時，漸漸提早到下午4時，直至翌日早上8時才會日出，日照時間只有8小時，換言之無論出門或回家都是天黑，全日可以不見太陽，加上天氣濕冷，雪中行走步步維艱，很易令人情緒抑鬱。

小總結：防患未然作準備

英國冬天是難捱，客觀環境也難改變，但只要防患未然，及早做些小準備，至少不至「地獄級」痛苦。首要是人身安全，家中葯箱必須常備應急藥物。其次要小心出門滑倒，建議家中常備防滑鞋，門口積雪也必須盡早清理，事關雪融了再遇冷會很易結冰，如能雪上灑鹽，也可阻延結冰速度；如要駕車，更要預早啟動引擎，利用玻璃窗發熱線融化結霜，或預先為玻璃披上防雪罩。至於暖氣，最好多預購一兩個小暖爐，即使中央暖氣壞了，也不用白白捱冷。在英國冬天，更要多做運動，活動身體，保持身心舒暢，可能更勝多穿衣服。