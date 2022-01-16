高級會席料理　體驗醇酒搭配滋味

香港人對日本美食相當熟悉，香港亦有很多高級日本餐廳，除懷石料理或廚師發辦，近日坊間亦有少見的會席料理供應。中環新開的高級精緻日本料理「月山」，提供9道菜的會席料理，行政總廚黃冠華師傅指會席料理用餐氣氛較輕鬆，以酒席為重，菜式適合配酒。如先付的梭子魚一夜干丶清酒白梅貝及素麵 ，以及椀物松葉蟹配白子，前者微酸開胃，後者清新鮮香，配微碳酸的純米酒，加強爽口的感覺。鮮味的刺身和北海道赤鮑配山椒肝醬，配順滑富果香的純米吟釀，有助提升鮮味。油分十足的燒物日山A5和牛和揚物北海道公魚，配層次複雜的純米大吟釀，可中和油膩。尾聲的醋漬九州北寄貝和九州雞湯素麵，配甜潤的純米大吟釀，令味蕾回復清新。

除傳統會席料理，有餐廳也以新派風格設計。銅鑼灣竹「竹」日本料理由現時至2月推出以米澤米做主角的9道菜會席料理，餐廳引入整頭米澤牛，以不同部位來設計菜式。如前菜就有肉眼頂部製作的他他，彈牙的米澤牛腹肉用來做沙律，煮物的赤味噌慢煮米澤牛小腩配雜菜，肉嫩軟滑入味。惹味的汁燒米澤牛小扒配賀茂茄子，油脂豐富肉味濃。選用各部位打造的自家製米澤牛薯餅，外脆內軟，最後配以肉味重而少油的米澤牛腹䝱肉飯，最是原汁原味。在品嘗菜式的同時，可加指定價錢配帶微碳酸的純米大吟釀，酒內麝香提子的甘酸味，有助去掉和牛的油膩。