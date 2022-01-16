怕咗蕾神之錘！王力宏唔敢返家原因曝光　手機號碼都改埋

王力宏離婚風波繼續燃燒，近日王力宏返回豪宅「吾疆」探望3個仔女時，被李靚蕾發千字長文控訴他帶3名陌生男子闖往她家中，要求拔掉監控，更嚇哭了孩子，最後他未能成功進屋見孩子，而當晚王力宏就回覆表示是聽取律師建議，不要單獨回家，才會與其他人同行，更指李靚蕾想像力太豐富。

今日（16日）有台灣媒體就爆出王力宏不敢獨自回家的原因，「#王力宏不敢獨自回家的原因#」更登上了熱搜榜第一位，資料顯示，該話題今日已達1.2億瀏覽量，據台媒報道，對於網友質疑王力宏為何不敢單獨回吾疆家中探望孩子，原因是在於李靚蕾月前的幾篇毀滅性爆料發文後，王力宏已對前妻李靚蕾失去了信任，而且有很強的戒心，就連用了多年的手機號碼都換了，他希望在第三方的陪同下返家看孩子，主要也是為防備李靚蕾有任何意料之外的舉動，希望有第三方在場可以作證。

而網民反應就兩極，有網民就撐力宏說：「現在很同情王力宏太慘了」、「是個人都不敢單獨入屋吧」，但亦有網民覺得這個原因牽強：「害怕不是更要開監控嗎？、「帶同三名男子闖家，是個人都不敢開門好吧。」