【心理測驗】一眼看穿你的深層個性

都說每件事情都有兩面，甚至多面，要深入了解，站在不同的角色去想，才能看透真相。一件事情尚且如此，何況是多變的人心，每個人對於不同的人都會表現出不同的一面，有人會隱藏，有人會觀察，你既不能確定別人眼中的你是何形象，甚至在長時間的「面具」下，分分鐘連自己都有所迷糊。想了解一下最真實的自己？不如由心下手，試試這個在心理測驗，看穿自己的內心啦！

【問題】

請問圖中這兩個未完成的字，你第一眼會看成哪兩個字？

A.愛你

B.受傷

C.愛作

【結果分析】

A.外表堅強且直爽，內裏慢熱但敢愛敢恨

愛你的人眼中，你是一個個性爽直，但同時亦是一個成熟且負責任的人。雖然看上去獨來獨往，其實是十分慷慨大方、樂於分享。在面對難關或困難時，仍然會充滿幹勁，積極解決問題，意志堅強，不輕言放棄。

不過，內在的你其實是一個有點懶的人，喜歡用最簡單、直接的方法去解決問題。話雖如此，骨子裏卻又是一個完美主義者，希望把每件事都做到最好。喜歡保持神秘感，想讓別人去了解自己，愛恨分明，珍惜身邊的朋友，對討厭的人會不屑一顧。面對新認識的人，你會比較慢熱，未信任對方前甚至會保持距離。

B.外表強悍具領導力，內裏隱忍缺安全感

潛意識中你是一個害怕受傷的人，因此在別人眼中，你的自我保護意識很強，不容易展現脆弱的一面。擁有強硬盔甲的你，有着很強的領導力，令人非常尊敬和信住。雖對於不熟悉的人會保持距離，甚至不理不睬，但對好朋友卻充滿義氣、無條件支持對方，是一個外冷內熱的人，給人樂觀、積極、勇敢面對困難的印象。

實際上的你，在面對感情時會缺乏安全感，而且脾氣不太好，但因為個性成熟，往往會選擇為了大局而啞忍。為人處事不糾結於小事上，亦不記仇，但如果一旦觸碰到你的底線和在乎的事情，勍絕不會輕易妥協及退讓。外表看上去總是一副無所謂的感覺，但內心卻非常在意。

C.外表可靠故作堅強，內裏習慣遷就別人

在別人眼中，你是一個常常故作堅強的人，即使傷心、委屈亦不說出口，其實大家早就看得出來了。對於別人的請求，你並不太懂得去拒絕，甚至會認為是自己的責任而盡力去完成，是一個可靠的人。面對別人對你的好及恩情，你必然會加倍奉還。

如此可靠堅強的你，實際上非常善於隱藏自己，除非是親近的人，否則難於發現你的其他優點，要與你深入交談後，才會發現你是一個很好的人。擁有超強自尊心的你同時亦非常貼心，凡事都會自己動手，不喜麻煩別人的同時，亦非常為他人着想，很多時都會選擇改變自己去迎合他人，習慣硬撐、愛面子，因而會打腫臉充胖子。在愛情中雖不算外貌協會，但亦會有相當要求。