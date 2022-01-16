歐陽娜娜再現時裝車禍　網民狠批：不是明星穿的就好看

台灣女星歐陽娜娜近期鍾意做時裝達人，成日喺社交網分享佢嘅潮流觸覺。俗語有話「女人十八無醜婦」，可惜佢就係敗在衣着品味，而佢2022年嘅最新造型力作，就係將自己嘅優點徹底埋沒，再將缺點無限放大，「隱善揚惡」難怪又炒車。

講真，娜娜呢日着咗咖啡色外套，再襯格紋百褶裙，黑絲加埋對大頭鞋，其實整體都冇乜問題，反而仲覺得幾有少女味添，只係佢弊在畫蛇添足，已經唔係生得高，無端端套對泡泡襪條腳度，顯得又短又肥，不過佢似乎唔覺自己「撞車」，仲連影咗好多張相，甫埋「肥腿」大特寫上網，就知佢好滿意呢身大象腿造型。

啲網民見到娜娜呢輯時裝照，新年流流都好唔畀面，一面倒咁狂踩，留言狠批話「先別說普通女孩能不能駕馭，你好像也駕馭不了」、「最後一張腿好粗」、「能不能不要內八了」、「是我不理解的時尚」、「說實話我不能理解，這樣顯得又胖又矮」、「確實好難看」、「事實證明不是所有明星穿甚麼都好看」、「明星的世界我不懂」、「這次真的不行」、「這是我目前看過的她最災難的一身」、「到底會不會穿搭啊」。真係10個留言，有10個都係負評，其實娜娜知唔知，佢着得愈少布係愈好睇嘅呢？