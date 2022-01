藝人余香凝(Jennifer)上年5月誕下B女升呢做媽咪,產後佢仲極速收身,坐完月冇耐就以經回復番佗B前差唔多啦,佢今日(16日)喺社交網晒咗幾張靚相,睇到佢着上緊身露腰背心,加上外套同短裙,盡騷纖腰同長腿,身材Fit到爆,完全唔似生過BB一樣,不過最搶一眾眼球嘅係,佢嘅身材喺產後明顯升Cup,雙鋒幾乎破衫而出!

佢留言:「Happiness comes the way the wind blows(幸福如風吹來)」唔少網民被佢面上嘅幸福笑容融化!而網友仲大讚佢少女味濃好青春,邊度似做咗人哋媽咪呀?