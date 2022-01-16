Sony進軍電動車巿場？

Sony 宣布將在今年首季成立「Sony Mobility Inc」公司，以實際行動確定進軍電動車市場，大家毋須再估估吓。Sony更於在美國舉行的 CES 消費性電子展上，帶來名為Vision-S 02的全新電動概念SUV，據悉此概念車未來將進行道路測試，換句話有計劃量產的可能。

Vision-S 02跟兩年前在CES上發表的Vision-S 01一樣，同採用 EV/cloud 電動平台打造。擁有4,895x1,930x1,651mm的車身體積，3,030mm軸距及160mm車身離地距，並採用7座位設定(另會提供4座位配置選擇)。前後軸搭載各1具200kW最大功率輸出(即約272hp) 電馬達，極速達180km/h，至於電池組容量及續航力等數據，則有待日後公布。

值得留意的是，車載「Safety Cocoon」駕駛輔助系統，藉由車上多達40組感應器，當中包括18組Sony 自家開發CMOS影像感應器、車內飛時測距（ToF，Time-of-Flight）感測器、18 組雷達與超聲波雷達及 4 組 LiDAR 光達感測器提供偵測數據，強調可提供達 Level 2+等級功能的 ADAS 先進主動安全系統，並預留可提升至Level 4自動駕駛等級的軟體升級 。此外，既然是Sony出品，又怎少得配備Sony自家影音系統，甚至是雲端遊戲等車上娛樂呢！