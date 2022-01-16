周秀娜送熱薑茶救一命　方力申：每年都有同佢慶生！

女星周秀娜（Chrissie）最近跟方力申（小方）合作拍電視劇，小方將兩人開工的合照放上寫交平台，並感謝Chrissie救了他！事緣日前他們晨咁早在飛鵝山開工，一直拍到黃昏，雖然當日天氣唔係好凍，但天陰陰風又特別大，所以感覺超級冷，他寫道說：「更慘的是大家都穿得不夠暖，都不時的在發抖。窩心的Chrissie萬歲大家每人一杯熱薑茶，絕對是雪中送炭，當時，穿的最少的我在想，為甚麼我這條雙魚沒想到給大家買薑茶呢？我只是不停的回答大家說『我唔凍，我游冬泳啲水仲凍啦！』不怪得這些年來她已經由Chrissie變成今日大家都叫的娜姐。多謝娜姐杯薑茶，救了小方。」

原來小方跟娜姐曾經有不少的合作，他指從Chrissie未入行兩人就拍過廣告，之後還一起到江蘇崑山拍過電視劇，又在上海拍過電影，他續說：「今次回到香港又合作電視劇，雖然我們多年沒見但是我一直都有關注她，看到Chrissie的努力得到觀眾和業內人士的支持，讚賞和尊重，衷心的替她高興。」

兄弟情誼

小方仲話自從5年前眼白白睇住部手機「死機」之後，他就失去大部份資料，包括短訊記錄。重遇Chrissie，大家都不記得多久沒見過了，但他看了一看他們的通訊記錄，從2017年開始到去年2021年，Chrissie每年的正日生日，他都會發短訊祝賀她，他說：「我是沒有Set Reminder（設置提醒），雙魚座特性，細心，就是記得，這就是我們的bromance（兄弟情誼）。」可見兩人情誼心照不宣。