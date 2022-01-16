「港姐十強」搲完免費餐「走數」　嫌疑人黃婉恩補鑊？

前新城DJ林柏希近年積極發展餐飲界公關事業，他在私人社交網戶口玩「揞名爆」，指一名無綫女藝人「食完鬆」走數，而她更曾是「港姐十強」的落選港姐，他說：「今次交手嘅女仔，可以話用一個Tea set嘅價錢已經睇到佢嘅品行。」惟事件曝光後，他立刻把貼文刪掉。

林柏希詳述「案發經過」，指他同事有次跟他說，指該位「港姐十強」主動透過IG聯絡他當公關的餐廳：「問我畀唔畀佢嚟tasting（即係請佢食），講真，我完全唔知佢乜水，見佢都有三萬幾個followers，就諗住互惠互利啦！我請你食冇問題，叫佢之後出返個IG wall post囉，我講明唔係齋IG story，係wall post，咁係你主動嚟R（搲），又唔係我朋友，亦唔係我邀請，公事公辦在商言商，我提出嘅要求，你做到就嚟，唔想嘅咪算囉，或者你可以畀錢幫襯我畀個折你都得，最重要大家開心，唔好任何一邊蝕底。」

雖然事先講明，但林柏希想不到「港姐十強」會「走數」：「即日佢係有出到一個IG story，不過只有佢個背部又冇個tea set。」而他更附上對方的網晒的「背部圖」作證，同時他說雖然「唔收貨」，但「廢事好似催人咁」，所以冇立刻追問。他指「過咗十日八日」，該「港姐十強」冇動靜，同事聯絡她卻冇回覆。

惟在同事聯絡不果的當晚，發現「港姐十強」：「就出咗一個 IG wall post，雖然張相個focus只係喺佢個樣，個tea set係blur（模糊）嘅，似道具feel（應該係用portrait mode影嘅），亦冇tag餐廳，不過見佢有location checked-in，我覺得OK啦，始終我哋真係無畀過hard cash對方，不能過份要求嘛，明嘅。但係，喺跟住嗰日我同事想cap返圖做media clipping嗰陣，發現佢竟然已經 DELETE 咗個 post啦，係呀，DELETED！！！」

林柏希忍不住怒轟該名「港姐十強」冇誠信：「一個 tea set 值幾錢吖？原來你個朵就係值咁多㗎咋？哈哈！仲有，真係唔係我迫你出post㗎，係你主動R跟住自己應承咋，原來你嘅誠信只係值一晚。講真，我完全冇嬲，只係覺得佢 cheap，好肉酸呀！唔好再用呢啲招數去其他餐廳呃飲呃食喇，真係影衰晒㗎！！」

究竟「港姐十強」是誰，立刻引起全城網民猜猜猜，伍樂怡、黃子桐、何泳芍及蔡嘉欣等成為「嫌疑人」，惟有網民憑林柏希網晒的「背部圖」，聲稱是2020年落選港姐、現為無綫娛樂新聞台主持黃婉恩。之後更有網民發現「港姐十強」走數一事曝光後，指黃婉恩在IG個人資料一欄刪除「Miss HK 2020（Top 10）」的字句外，更把她之前隱藏的貼文「翻生」，貼文中不單有她歎tea set的相，更標籤了餐廳名字。這相片對比林柏希網晒的「背部圖」，相中人的髮型及服飾極為相似。同時有不少網民在黃婉恩這個貼文下留言，指她疑似「補鑊」：「原來係你？」、「因為世上冇免費嘅午餐，所以轉攻下午茶？」、「啱啱先編輯（貼文），睇嚟好驚！」、「R（搲） tea set kol」

林柏希今日（16日）回覆東網﹕「佢最後叫做有甫過（社交網），但係唔夠12個鐘就刪除咗或者隱藏咗（個貼文），依家有報道又放出來（貼文），點解要做呢個動作？我覺得好奇怪，我唔係要針對佢，我都要同老闆交待，呢事件我係公事公辦，以事論事。我唔開佢名，因為我唔想公審佢，唔想好似我去恰個女仔咁，希望大家警醒啲，唔好再有呢件事發生，事後有好多人私訊我，原來或多或少都遇過呢啲情況，我講出來好似幫大家吐咗個冤氣。」他希望借此事提醒飲食業或娛樂業界，誠信很重要，並指事件後對方沒有直接聯絡過他。問到「港姐十強」是否黃婉恩？他說﹕「我冇講過係邊個，網民估到係佢哋嘅事。」