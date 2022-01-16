莎夏菜美　巨乳繪畫師

得閒畫吓公仔，有助解悶，又可以令身心放鬆，假如畫得出色，分分鐘被報章、雜誌、出版社睇中，有機會名利雙收。喺日本寫真界，有唔少女優都畫得一手好畫，好似今日為大家介紹嘅莎夏菜美，就係一位好叻畫巨乳女郎嘅繪畫師。

日俄混血兒

有人稱日本係「動漫大國」，除咗多人鍾意睇，相關產業更養活咗一大班人。事業上，喺AV界同寫真界，都有女優靠支畫筆嚟賺外快，包括峰奈由果、葉月翼，同埋今年27歲嘅莎夏菜美。喺2020年加入寫真界嘅菜美，係一位日俄混血兒，所以個樣同氣質有少少似西洋美女。身材方面，菜美既有日本女仔嘅嬌小體形，同時又具備俄國女仔嘅豐滿上圍，姑勿論有冇經過後天加工，嗰對堅挺嘅G奶着實太誘人了。

天后接班人

由於菜美嘅身材夠晒火辣，喺寫真界好吃香，舊年一口氣推出咗3隻寫真碟，仲有唔少數碼版寫真集面世，成績標青！早前，菜美仲得到有「情色女王」之稱嘅森咲智美祝福，可喜可賀！事緣佢喺雜誌「EXMAX」舉辦嘅寫真奧斯卡大獎中，榮獲「森咲智美獎」，代表有潛質成為呢位寫真界天后嘅後繼人，前途真係無可限量。順帶一提，菜美同「EXMAX」呢本雜誌好有淵源，話說佢畫得一手好畫，所以筆下作品獲得連載機會，而佢最精於畫巨乳女郎，畫風同佢個人一樣咁吸睛。