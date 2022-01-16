男女有「路」　唔係咁簡單

搵朋友幫手做媒，我哋稱為「搭路」；已婚男女搭上第三者，就可以叫「有路」；換句話講，「路」（Way）呢個字一啲都唔簡單，絕對可以令產生情色方面嘅聯想。

Three Way 三人交鋒

「One Way」係指單程，「Two Way」則可譯為雙向，咁「Three Way」又係咩意思？除咗三線、三路等解釋外，亦可解作三人行，而且係美國四仔嘅常見戲碼，意指性愛三人行，起初係指兩男一女嘅床戲，近年則包埋兩女一男嘅演出。話時話，如果有得揀，你會鍾意睇前者抑或後者呢？

All the Way 單刀直入

「All the Way」係日常生活中經常用到嘅詞彙，有一直、完全地、毫無保留等意思，但原來喺情色字典入面，都會搵到呢個俚語，意思係指兩性關係中，男女一約會就上床，跳過晒談心、拖手、接吻等拍拖步驟，簡單嚟講，即係直接曳曳。

Facing-away Sex Positions 去年熱話

西方爆疫爆到七彩，有人更指性行為會增加染疫機會，面對性伴嘅需索，莫非會講句「No Way」？咁又未必，大家可以試吓玩「Facing-away Sex Positions」，即係毋須面對面嘅體位。根據英國性健康基金會Terrence Higgins Trust進行嘅調查顯示，去年最多英國人搜尋嘅「Facing-away Sex Positions」係「Reverse Cow Girl」（反向女牛仔式），有超過6萬次搜尋，力壓推車仔式「Doggy」同側躺背向式「Spooning」，後兩者嘅搜尋次數約1萬8千次，可謂遠遠落後。

《Oiled Up 3 Ways》 油光四射

上文提到美國四仔有唔少「Three Way」演出，其中由Zero Tolerance推出嘅《Oiled Up 3 Ways》，可以話係近年嘅人氣佳作。雖然片長只係103分鐘，但就搵嚟Lily Larimar、Kylie Rocket、Spencer Bradley等多位超人氣脫星孭飛，而且佢哋喺曳曳時，身上淋滿情趣按摩油，為四仔迷帶嚟油光四射嘅誘人演出。有份參演嘅Spencer Bradley喺宣傳活動中表示，全身滑溜嘅感覺實在太正，挑起咗原始慾望，所以演出時更放更狂野，大家不妨細心品評一下。

同場加映：癡女紅音螢《GAL RUNWAY》

日本AV界不乏「Three Way」演出，但喺作品命名上好少見到個「Way」字，2014年由MILU推出嘅《GAL RUNWAY》，算係比較「近磅」嘅一套，亦被視為癡女系AV嘅經典之作！女主角係擁有「潮吹女王」外號嘅紅音螢，外表好似女神咁清純，但一上到床就變成好色癡女。值得一提，紅音螢早喺2004年出道，起初以「秋月杏奈」為藝名，並憑住一招洪水潮吹同癡女形象走紅，更試過進軍樂壇。好可惜，佢喺2016年因急性哮喘發作而逝世，都算係紅顏薄命。