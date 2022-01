男女有「路」　唔係咁簡單

搵朋友幫手做媒,我哋稱為「搭路」;已婚男女搭上第三者,就可以叫「有路」;換句話講,「路」(Way)呢個字一啲都唔簡單,絕對可以令產生情色方面嘅聯想。

Three Way 三人交鋒

「One Way」係指單程,「Two Way」則可譯為雙向,咁「Three Way」又係咩意思?除咗三線、三路等解釋外,亦可解作三人行,而且係美國四仔嘅常見戲碼,意指性愛三人行,起初係指兩男一女嘅床戲,近年則包埋兩女一男嘅演出。話時話,如果有得揀,你會鍾意睇前者抑或後者呢?

All the Way 單刀直入

「All the Way」係日常生活中經常用到嘅詞彙,有一直、完全地、毫無保留等意思,但原來喺情色字典入面,都會搵到呢個俚語,意思係指兩性關係中,男女一約會就上床,跳過晒談心、拖手、接吻等拍拖步驟,簡單嚟講,即係直接曳曳。

Facing-away Sex Positions 去年熱話

西方爆疫爆到七彩,有人更指性行為會增加染疫機會,面對性伴嘅需索,莫非會講句「No Way」?咁又未必,大家可以試吓玩「Facing-away Sex Positions」,即係毋須面對面嘅體位。根據英國性健康基金會Terrence Higgins Trust進行嘅調查顯示,去年最多英國人搜尋嘅「Facing-away Sex Positions」係「Reverse Cow Girl」(反向女牛仔式),有超過6萬次搜尋,力壓推車仔式「Doggy」同側躺背向式「Spooning」,後兩者嘅搜尋次數約1萬8千次,可謂遠遠落後。

《Oiled Up 3 Ways》 油光四射

上文提到美國四仔有唔少「Three Way」演出,其中由Zero Tolerance推出嘅《Oiled Up 3 Ways》,可以話係近年嘅人氣佳作。雖然片長只係103分鐘,但就搵嚟Lily Larimar、Kylie Rocket、Spencer Bradley等多位超人氣脫星孭飛,而且佢哋喺曳曳時,身上淋滿情趣按摩油,為四仔迷帶嚟油光四射嘅誘人演出。有份參演嘅Spencer Bradley喺宣傳活動中表示,全身滑溜嘅感覺實在太正,挑起咗原始慾望,所以演出時更放更狂野,大家不妨細心品評一下。

同場加映:癡女紅音螢《GAL RUNWAY》

日本AV界不乏「Three Way」演出,但喺作品命名上好少見到個「Way」字,2014年由MILU推出嘅《GAL RUNWAY》,算係比較「近磅」嘅一套,亦被視為癡女系AV嘅經典之作!女主角係擁有「潮吹女王」外號嘅紅音螢,外表好似女神咁清純,但一上到床就變成好色癡女。值得一提,紅音螢早喺2004年出道,起初以「秋月杏奈」為藝名,並憑住一招洪水潮吹同癡女形象走紅,更試過進軍樂壇。好可惜,佢喺2016年因急性哮喘發作而逝世,都算係紅顏薄命。