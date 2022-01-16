秘考5萬月薪AO　「咪神」黃文意密冚身材見工

「十億千金」黃文意（Mandy）近半年未有公開露面，有身材兼有腦的她被爆原來去了考政府「神工」AO，日前一身OL打扮的她又被發現在政府場地出入，疑似踩過界打政府工！

Mandy自去年年中宣傳主演劇集《寶寶大過天》後，近月一直沒露面，有讀者發現擁港大比較文學與文化研究碩士學歷的她，最近竟然疑似踩過界做政府工，被發現面試起薪月入達5.5萬的政務主任（AO），及後又被目擊出入香港文物探知館，疑似在上址返工。

一身黑色OL斯文打扮、密冚驕人身材的她，日前在午飯時間在尖沙咀咖啡店買咖啡，現時疫情嚴重，她特地揀選人少地方坐低，飲幾啖後很快就步行前往附近的香港文物探知館。進館後她見周圍冇人，就坐低抹汗補妝，然後秒速戴回口罩，以策安全。期間又見她不停撳電話，似乎十分忙碌，接着就快步走進其中一間辦公室，久久未有出來。

東網事後致電Mandy，她坦承曾考AO，因想挑戰自己：「我嗰陣聽班公務員碩士同學分享，覺得政府考核有挑戰性，我都好多年冇參加過公開筆試咪試吓，都想了解自己對社會民生嘅分析能力，結果好幸運地獲邀參加面試，係難忘嘅體驗，不過我都係由學習心態出發，始終香港有太多範疇我唔熟悉，我都係做番同藝術有關嘅行業好啲。」她續謂其實去年參加了政府開設的藝術行政見習計劃，被影到當日只是去上址聽講座，現亦已完成該計劃，她謂：「都係之前啲同學介紹呢個短期計劃畀我，呢個計劃畀我哋短期體驗點樣管理表演場地，除咗做演員，我對演藝行業架構都好有興趣，想更了解幕後、行政人員嘅工作同目標，咁樣我先對TVB有長遠貢獻。」

問到之後可會全職轉做OL還是繼續做藝人？她坦言：「其實我一直都專注喺TVB發展，公司亦安排咗好好嘅資源畀我，例如《寶寶大過天》嘅主演機會，但我認為做藝人之餘，亦要繼續增值自己，將來先可以有機會回饋TVB，雖然近年我花咗更多時間同精力喺演戲以外嘅事，但其實係為咗喺演藝知識方面更加專業。」