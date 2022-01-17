【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月十五

辛丑年辛丑月庚午日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、移居、出行

忌：結網、修廁、取魚

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、3、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：心神不定，卻被瑣事纏身，有可能顧此失彼！

金牛座：公務繁重，趕工壓力大增，要有加班的準備。

雙子座：欠缺理財策略，再不節約，荷包勢必大出血。

巨蟹座：做人要有胸襟，不去斤斤計較，才會獲賞識。

獅子座：節儉是美德，但過猶不及，不要淪為守財奴。

處女座：下班後不要為工作傷腦筋，設法讓自己放鬆。

天秤座：整個人踏實穩重，適合做決定，別再猶豫了。

天蠍座：想藉投資致富，勿假手他人，墨綠色助開運。

人馬座：受負面情緒打擊，向他人求助，易得到開解。

山羊座：日子過得充實又穩定，但要懂得未雨綢繆。

水瓶座：大堆事情要處理，考驗你的耐心和組織能力。

雙魚座：抽空買些保健產品，為身體築起抗疫防線。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）狗 貴人強

（跌）鼠 易破財

鼠：是日沖煞，財運一般，需嚴防收支失衡。

牛：身心狀態差，工作易甩碌，宜早點休息。

虎：精神飽滿，做事爽手，易贏得別人支持。

兔：工作繁忙，壓力與疲累俱增，小心出錯。

龍：事業運向好，只要夠耐性，難題可解決。

蛇：幹勁十足，遇到任何問題都能見招拆招。

馬：情緒不穩，工作易分心，小心得罪人。

羊：神采飛揚，宜為事業打拚，成功不是夢。

猴：腳踏實地，做好分內事，不宜多管閒事。

雞：蘇州過後無艇搭，要善用今天的好運氣。

狗：貴人運強，乘勢發奮，事業目標可實現。

豬：付出與回報成正比，把壓力轉化為動力。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

安得倚天劍 跨海斬長鲸

「安得倚天劍，跨海斬長鲸。」這詩句表達了詩人希望有機會一展才華、建功立業的雄心壯志。而每逢踏入新的一年，不管是新曆或農曆新年，很多人都會許願，期望能擺脫衰運，今年勝舊年，於是有人會嘗試窺探來年有甚麼喜忌或預測自己有甚麼吉凶。

經常有客人問我，請人或找合作夥伴，用甚麼生肖的人最適合。中國已故總理周恩來曾對外國賓客分析中華文化會用12生肖代表每個不同性格。日本人又會用12生肖代表不同守護菩薩，因此知道本身五行喜忌、大運，掌握一生運程中的命格，分析攻守之道，自然可趨吉避凶。

按正統《通勝》的記錄，西曆2月4日凌晨4時51分正式踏入壬寅虎年，換言之，4時50分仍是牛年。踏入這個木五行多的流年，之前不順的人，受到金水流年所影響，如本身有大運仍可減輕問題。同樣如行大運中再加上本身五行缺木，未來這幾年可望錦上添花。如不需木的人，生於春夏天即2月4日至8月7日立秋前要留意。立春後多帶金屬東西如金鏈補充及剋木的衝擊，適當地把風水物放在身上，便成流動風水，雖然命中好多所謂注定，但宇宙好多東西是靠自己找出來。坊間有句話：「天無絕人之路」，不要被一些譁眾取寵的歪理帶方向，最終救到你的是自己。

壬寅年有個方位要特別留意，那是西南方，因今年二黑病星到臨，這方位代表女主人，亦即母親。首先檢查這方位附近有否發霉或過多雜物，如擺放了和她的五行不合的東西，就要搬走，如忌水就要移走魚缸等。有問題可透過打鑼來化煞。