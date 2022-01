混血女星Jessica Henwick拍《22世紀殺人網絡4》推咗邊部大片？

今年29歲的英國女星Jessica Henwick是個混血兒,父親是英國人,母親則是新加坡華人,所以她亦有中文名字「李玉」。她最近於《22世紀殺人網絡:復活次元》(The Matrix Resurrections)飾演戲份甚重的反抗軍隊長「Bugs」,一頭藍色短髮配合太陽眼鏡,型格十足,搶盡風頭。

原來Jessica為拍這套戲,推掉另一套大片,就是於漫威超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)飾演尚氣妹妹「徐夏靈」一角。但她推拍漫威亦有另一個原因,因為她於漫威電影宇宙(MCU)以外的Netflix劇《漫威鐵拳俠》(Iron Fist)有一個角色Colleen,雖然該Netflix劇已腰斬,但她不想斷絕憑該角色回歸MCU的可能性。

她表示:「如果我拍《尚氣》,即係代表正式消除Colleen呢個角色。佢唔係主要原因,但我傾緊個方向時都有帶出呢點。我鍾意Colleen。佢改變咗我人生。當然,如果我有機會再演佢,我會咁做,但我唔知可能性有幾大。Charlie Cox(飾演Netflix版夜魔俠的男星)好多年前已經知道有回歸機會,我諗如果漫威有Colleen嘅計劃,依家都會知道。」