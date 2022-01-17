東方日報C1：李安張藝謀攜手捧仔女　欽點劉浩存助攻！

影壇兩位重量級導演李安及張藝謀，在國際影展獲獎無數，日前有消息指兩雄將聯手拍攝新片，女主角為內地女星劉浩存。本已人氣爆燈的她，在兩大導演「加持」下，事業版圖勢必劍指國際！今次兩導聯手，全因各自想將子女事業推上高峰，該片由李安之子李淳任男主角，張藝謀女兒張末則任導演兼演出。

曾兩奪奧斯卡最佳導演、金球獎最佳導演及多個國際電影節獎項的台灣導演李安，與曾揚威柏林、康城、威尼斯3大影展的張藝謀，將聯手拍攝新片《白山黑水二人轉》，該片去年在內地「立項」，並找來《霸王別姬》編劇蘆葦擔任幕後團隊。能組成如此黃金陣容，有指全因兩導均想幫仔女上位。

李淳贏幕後讚賞

該片男主角為李安之子李淳，2011年入行的他，演藝事業一直載浮載沉，直至近年才漸獲肯定，而他亦珍惜每個演出機會，早前拍攝鄭保瑞執導的電影《智齒》，獲讚工作態度良好，拍攝時甚為投入及搏命，絕無「李安之子」包袱，令劇組甚為欣賞！李安當然亦看到兒子的努力，希望找一個「引爆點」幫他一把，剛好張藝謀亦有同樣情況。

張末由剪輯做起

張藝謀女兒張末，2009年由電影《三槍拍案驚奇》剪輯師及字幕師做起，之後為爸爸的作品《山楂樹之戀》、《金陵十三釵》任副導，在影壇一步一步成長，去年終與爸爸一起合導電影《狙擊手》。張藝謀覺得女兒的導演功力已漸趨成熟，是時候推向國際，而跟李安合導正是一個非常難得的好機會，故促成是次合作。

兩位導演的如意算盤要打得響，當然亦要一位具號召力的演員「助攻」，張藝謀愛將劉浩存便是最佳人選。她出道只有短短2年，已在內地影壇站穩陣腳，片約不斷兼掃走不少電影獎項。而劉浩存難得有兩大國際大導合力「加持」，新片定必成為國際影展焦點，對她打開國際市場相當有利，分分鐘可步「謀女郎」師姐「國際章」章子怡後塵，一躍成為「國際劉」，前途無限！

花了不少時間籌備劇本的《白》片，故事背景是1933年的中國東北，內容講述「羊倌」小朵因沉迷於班主金鑲玉演出而走失3隻羊，用上3年工錢賠償後，用盡方法纏着對方拜師學唱戲，其後踏上戲班生涯。

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