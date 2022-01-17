農曆新年開運手機號碼 教你點揀！

【特約報道】壬寅虎年即將來臨，相信大家都正忙於準備過新年的物品，除了大掃除和添置新衣外，有沒有想過為自己的手機號碼去舊迎新？中國人向來都鍾情玄學風水，除了好意頭和順口的數字外，其實還可以根據你的五行八字計算，挑選合適自己命格的數字作為電話號碼！

幸運號碼 留意排列模式

講到幸運電話號碼，相信大部分人第一時間都會想起諧音數字，例如168代表 「一路發」、777代表「Lucky 7」、1314 代表「一生一世」等，當然亦有人覺得某些數字特別旺自己或適合自己行業而作出挑選，例如婦科醫生喜用23代表「易生」、物流業常用5(Five)英文諧音「快」、金融界愛用8「發」等。

除數字外，大家在購買電話號碼時，還可以留意數字的排列模式。例如較為受歡迎的有9888頭、2啤頭(如6688)。字尾方面，則有4條尾、夫佬尾(如66888)、蛇尾(如12345)等。當中號碼尾數是更重要的，尾數8888比中間8888的號碼更有價值，因為27908888可讀成「2790全8」，特別易讀易記，很多時都被企業、商人「買起」作為公司熱線或作私人收藏。

唔講你唔知，還有更特別的號碼選擇，例如對聯號（例如9750 9750）、樓梯號(55667777)、鴛鴦刀(例如6888 9888)、二字號(例如整個號碼由5字6字組成的6656 5555)及太極號（例如倒轉看也是一樣的9889 6886）等等。數字和排列越特別，價格亦會越貴，由數百元至數十萬元不等。

用八字命格揀風水號碼

《八字論命》是中國歷史悠久的算命方法之一，根據個人的出生年月日時，計算出年柱、月柱、日柱及時柱等四柱八字，以推算個人命格的五行屬性。

舉例：1998年9月8日早上9時出生，四柱八字：

年柱：戊寅（土木）

月柱：辛酉（金金）

日柱：戊午（土火）

時柱：丁巳（火火）

八字要求命格的五行屬性平衡，以此例來說，命格中五行有3個火，火比較旺，但卻欠缺水，因此挑選手機號碼時，可選加強水屬性的數字如1或6。至於欠金的人，可選用多4或9字的電話號、欠木用多3或8字、欠火用多2或7字、欠土可用多5或0字。

數字能量學 9413、9394、4134原來係大吉風水號

除八字外，《生天延》、《八極靈數》、《玄空飛星》等數字能量學，是借用遠古的《易經》智慧，同樣適合用來選擇電話號碼、車牌等常用數字，可調整後天的運勢和人生運程。計算方法是首先將8個位的電話號碼，以每兩個數字為一組，合共七組，每組數字對應以下八星能量及特質表，得出有關磁場和特質。在七個組合中，最後的幾組是對用家起了關鍵作用。

另外你不要以為，名為禍害、絕命等四個陰數一定是差的磁場，數字能量學也要講求陽陰平衡，要根據用家的命格選用適當的磁場。而各學派對0字和5字有不同的解讀，以下只簡單介紹八星特質。

八星能量及特質(數字磁場由最強至最弱順序):

四陽星

·生氣(磁場特質 貴人、人緣、開朗) : 14/41、67/76、39/93、28/82

·天醫(磁場特質 財富、聰明、善良) : 13/31、68/86、49/94、27/72

·延年(磁場特質 領導、事業、健康) : 19/91、78/87、34/43、26/62

·伏位(磁場特質 等待、持續、思考) : 11/22、88/99、66/77、33/44

四陰星

·六煞(磁場特質 桃花、人際、情緒) : 16/61、47/74、38/83、29/92

·禍害(磁場特質 口才、鐵齒、暴躁) : 17/71、89/98、46/64、23/32

·絕命(磁場特質 投資、冒險、果斷) : 12/21、69/96、48/84、37/73

·五鬼(磁場特質 智慧、才華、變化) : 18/81、79/97、36/63、24/42

舉例：電話號碼98889311可根據位置組成七組:

·一二位置:98 (禍害/口才)

·二三位置:88 (伏位/持續)

·三四位置:88 (伏位/持續)

·四五位置:89 (禍害/口才)

·五六位置:93 (生氣/貴人)

·六七位置:31 (天醫/財富)

·七八位置:11 (伏位/持續)

所以睇落普普通通的98889311，原來是個極佳的易經風水號。而諧音不好的9413(財富/貴人/財富)、9394(貴人/貴人/財富)、4134(貴人/財富/健康)，也是眾多數字能量學愛好者追求的風水號，價值由數千元至數萬元不等。

Impressive Contact 優質靚號

優質電話號碼專門店

地址：尖東新文華中心B座8樓807室

電話：2790 8888

Whatsapp:98889311