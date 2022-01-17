超卓汽車頒獎巡禮：最矚目歐洲豪華電動房跑─Audi e-tron GT

技術大成 未來方向

全新e-tron GT是繼e-tron及e-tron Sportback後，奧迪（Audi）第3款在港推出的電動車型，亦是該品牌首款豪華電動房跑兼首款配備800V電壓系統的電動車型。它集動感性能、設計、舒適與持續發展元素於一身，並用上最新電動車技術，全城矚目之餘，亦展現出未來汽車發展新方向。

電動quattro四輪驅動系統

率先抵港的全新e-tron GT，分別有配備全新電動quattro四輪驅動系統的e-tron GT quattro（標準長續航力版）及RS e-tron GT quattro（高性能版）。車載比e-tron和e-tron Sportback更先進的800V電壓系統，置於車底的93.4kWh高壓鋰離子電池組，與兩具分別置於前軸及後軸的電動馬達、前單後雙速波箱及全新電動quattro四輪驅動系統緊密合作，發揮出眾加速反應及四驅表現。其中e-tron GT quattro在Overboost情況下，可輸出高達390kW（即約523hp）超增壓動力，0~100km/h加速僅需4.1秒。透過高效熱能管理及動能回收系統，成就488km（WLTP）最大續航距離。在港若使用50kW直流（DC）快速充電，由5%充電至80%只需約93分鐘；若使用11kW交流（AC）中速充電，由5%充至80%需約5小時45分鐘。

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