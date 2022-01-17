郭可盈親手布置夠Warm　囡囡屋企開P照戴口罩

身為廿四孝媽媽的郭可盈為12歲生日的愛女林天若，在其所居的西貢獨立屋舉行生日派對，昨晚（16日）更網晒派對照，相中有一家三口全家褔，以及兩母女做心心手勢甜蜜放閃外，更見林天若和出席派對的同學們合照，並做足防疫措施，合照時照戴口罩。雖然派對在家中舉行，但一點也不馬虎，見花園搭建了紫色汽球拱門，又有林天若的英文名Tania字樣的裝飾，原來是郭可盈親自布置。

郭可盈留言：「12歲了！祝親愛的女兒Tania繼續健康平安、幸福快樂、正面積極地成長！非常感恩！因疫情關係，到來的賓客都會經過全身消毒，非常合作，讚！用餐完畢大家自然又自律地把口罩戴上，學校家庭管教有方，這好習慣已變成自然了！看見她們歡天喜地，玩得健康安心又開心！」

至於林天若網晒於生日正日（14日）和父母慶祝的相片，她留言：「過咗一個round嘅牛年啦！finally 12！」林文龍留言：「我最愛的寶貝女兒，爸爸祝願你天天開心，永遠快樂，身體健康，生日快樂！」而林天若更和網民玩「你問我答」，她說曾經想過要弟妹，又說中文科成績最好，但未有打算到外地升學外，更說最喜歡郭可盈主演的劇集是《十兄弟》。

12歲林天若被父母視為掌上明珠，不單她是獨生女，她乖巧好學，更獲父母歡心。在名校保良局蔡繼有學校讀中一的她，品學兼優，小學時連續三年獲學科冠軍，去年在小六畢業禮上更奪得中文科傑出表現獎。