老虎賀年裝　潮住應節！

踏入新一年，當然要換新Look。各大品牌亦趁着農曆新年來臨，紛紛推出虎年主題限定服飾。雖説是虎年限定，但每個品牌設計出來的風格都不同，以下介紹的就包羅了藝術、森林原野及中性等不同風格，每一款都有時尚特色又應節！

自然印花 搭配老虎圖案

最近造星女團COLLAR首度亮相全員穿着Gucci成為熱話，讓大家看到人衫合一的美感。其實大家除了入手女團同款，還可以入手品牌虎年限定服飾。踏入農曆年，品牌呈現多款男女服裝飾品，今次介紹的系列以花花草草圍繞着老虎圖案設計，靈感來自品牌創作總監Alessandro Michele喜愛的老虎圖騰，整個系列反映出他對大自然的嚮往。當中一款印花是重新設計藝術家兼插畫家Vittorio Accornero於1960年代末發表的品牌典藏Flora圖案，將經典再次建構出一個新的經典。整個圖案設計得非常有特色，花卉圖案與森林老虎互相融合，綠意盎然之中有種清新的感覺。

大地色系 襯老虎原生力量

Saint Laurent農曆新年系列雖然主打新年限定，但只看服飾單品完全不會覺得年味太重，而且中性的設計適合日常穿着。系列推出大地色系的熱門手袋款Niki與Manhattan、限量的虎紋冷杉、虎紋配飾和虎紋連帽衫等。大地色系與原生虎紋的設計是沒有過多修飾的自然，讓人聯想起野生草原內暗藏的野性。而虎紋本來就是潮人穿搭必備元素，在新年來臨之際揀一件化身個性潮人。