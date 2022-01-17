被網友點名「別學力宏」　吳尊14個字神回獲激讚

王力宏被前妻李靚蕾毀滅式爆料，令好多粉絲一夜之間感到失望及心痛，優質偶像原來如此不堪，而事件發生至今力宏都沒有站出來公開道歉，繼續「龜縮」。不過娛樂圈還有好多好人夫、好爸爸，粉絲都點名叫他們「別壓垮他們心目中最後一根稻草」，其中圈中出名專一又愛孩子的吳尊，就被網友點名叫他「別學力宏」，網友在他的社交網留言說：「希望你是娛樂圈真正的內外兼修，千萬不要做些讓人掉眼鏡的事」吳尊沒有逃避立即用14個字神回「好好珍惜明天就會更好，大家加油。」回覆大方又得體，令網友大讚「真的是好男人！」獲大力點讚。

有網友為了證明吳尊時一等一的好男人，就翻出了昔日魯豫訪問他的情節，他被問到樣子長得高大又靚仔，老婆會不會擔心他出軌？該如何給對方安全感？對此，吳尊表示他打從16歲就認識老婆，一路相戀至今，感情相當穩定：「我每天都會告訴她發生甚麼，任何事情她都知道，所以不會不放心。」

不會出軌的原因

魯豫又說：「但有些男人很花心。」吳尊一聽秒回：「可是我不想讓女兒難堪。」因為希望女兒長大以後，可以驕傲地跟另一半說「你看我爸媽的感情」，也不想因為自己做錯事，害女兒被未來老公說「你爸爸也會這樣，有甚麼大不了」；不少網友看到節目片段後心服口服，直言：「嫂子真的嫁對人了！」