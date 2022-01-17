因健康問題退出DIA　順伊轉做成人直播粉絲嗌失望

韓國女團DIA的21歲成員順伊於2017年加入組合，曾亮相選秀節目《THE UNIT》，但最終落選，她於2019年12月開始沒有參加DIA的組合活動，事務所一直沒有解釋原因，至今年1月8日才表示因為她健康出現問題，已於早前和她解除合約，而原來她早於去年便開始在網上平台做成人直播主持，令粉絲十分失望。

近日有網民發現她於去年11月28日起在某網上平台做主播，該平台因為尺度大而被指是成人頻道，主播衣着都十分暴露，而她不時在節目中以性感造型跳舞以獲得觀眾打賞，吸引不少宅男粉絲捧場。

有粉絲就對偶像靠賣弄性感賺錢感到失望，指現在只要觀眾打賞200港元給順伊，她便向鏡頭擺出性感甫士：「我當時為甚麼要去演唱會和簽名會？我的時間和金錢都花得很可惜」、「好後悔買了你的小卡，竟然是買了成人頻道主播的小卡」，亦有粉絲希望她可以透過正常途徑賺錢：「你年紀還小，時間還有很多，去考資格證吧，或者去準備考公務員，實在太丟臉了，我花了7年去追一個成人直播主持，真的太後悔。」

除了順伊之外，不少過氣女團成員都選擇轉行做網上直播主持吸金，曾因勒索男星李炳憲而被判緩刑的女團GLAM前成員多熙就於近年開始做網紅，她經常以性感造型開直播，單是去年11月的收入就達到474萬港元。