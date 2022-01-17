遭事務所放棄　東出昌大傳被炒本月底離巢

33歲日本男星東出昌大，2015年與女星渡邊杏結婚後，育有3名子女。曾被封為圈中好老公的他，前年被爆背妻偷嗒女星唐田英里佳長達3年後形象急跌。離婚後的他，去年被爆只肯付雞碎贍養費，並在出外景時偷帶混血新歡密會，連串醜聞終令事務所忍無可忍，近日傳出他疑遭炒魷，將在本月底離巢獨立。

近日，東出正忙於與女星長澤正美宣傳上映中的新片《信用欺詐師JP：英雄篇》。他向身邊人宣稱自己將會「獨立」，但據其所屬事務所員工爆料，其實他是被解僱。東出當日爆出不倫醜聞後，獲事務所代他支付逾千萬港元廣告賠償，但他卻依然死性不改，令事務所對他非常失望。有關東出離巢報道，事務所只回應：「現階段無可奉告。」

有指長澤正美亦嫌棄東出形象差，除非有其他演員同場，否則拒絕與東出拍攝2人合照。而觀眾亦對東出相當抗拒，早前他亮相電視節目為《信》片宣傳時，更惹來網友群起鬧爆，更傳他不排除會被飛出《信》片下輯，演藝事業恐怕玩完。

至於前妻渡邊杏則一於少理，其開設網上頻道短短2個月，訂閱人數已超過43萬，她日前上載新片，剪去一頭長髮，換上清爽短髮示人。