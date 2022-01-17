姜濤親錄語音訊息為小天瑜打氣　周爸爸感恩：好多謝你

MIRROR人氣王姜濤昨日（16日）親自在網上為小天瑜打氣，更承諾有時間會去探望小天瑜及唱歌給她聽，善心獲網友激讚，他今日（17日）凌晨時份先在限時動態拍片為小天瑜爸爸打氣，而周爸爸昨晚再在群組貼出雙方語音訊息Cap圖出來，感謝姜濤慰問，當中姜濤向周爸爸說：「我喺網上知道天瑜嘅消息，真係好希望你哋要加油，我唔知我可以幫到你哋啲乜嘢，知爸爸想多啲人知道天瑜嘅事，好開心可以幫到天瑜，其實我都冇做到啲咩，但真心好想同你哋打吓氣，如果醫院嗰邊可以探，你就同我講，我都會同公司講，我都好想過嚟.....你都幫我同天瑜講，姜濤哥哥要佢快啲好番，加油，會好好關注佢。」而周爸爸亦回覆姜濤：「好多謝你，好感恩，你一句說話已經好大影響力，我會不時喺網上更新天瑜嘅情況，希望得你嘅關注。」

另外，周爸爸還留言：「除了感恩，還是感恩，姜濤先生不單拍片為天瑜打氣，更親自發訊息給我，能跟本尊對話是萬分榮幸，感謝這位謙卑和善良的年青人，香港需要你為我們帶來更多正能量，請繼續加油！」

此外，姜濤又上載半夜跑步照，寫道：「晚上你們都回家，就是我邊跑步邊逛街的時間」。姜濤自從爆紅後，出親街到包到冚，亦曾因為佢全黑打扮現身銅鑼灣而被警察截查，姜濤曾在訪問中直言，連佢阿媽行街都唔敢行埋佢身邊，因為唔想上鏡，姜媽有時仲會戴帽出街，大嘆唔方便。可能呢個就係爆紅嘅代價。