節慶醇酒禮盒　添藝術氣息

過新年，無論距離幾遠，親友都會聚首一堂，在大擦一餐的時候，來點美酒助興自然更熱鬧。趁喜慶日節，有醇酒品牌和不同範疇的藝術家聯乘，推出富藝術色彩的節慶限量版醇酒禮盒，華麗的禮盒設計配醇厚美酒，賞心悅目又喜慶，無論送禮或收藏都得。

上海風貌

中國每個地區都有自家特色，對於上海，大家首先想到酸辣湯、紅燒肉、生煎包等美食，景點的話亦有很多選擇，JOHNNIE WALKER 和移居英國的中國插畫家江杉合作，以他的家鄉上海為主題，將當地的摩天大廈、建築和民間傳說等作靈感設計，Johnnie Walker Blue Label 虎年農曆新年限量版以配有金色翅膀的老虎作設計，寓意如虎添翼。John Walker & Sons XR 21賀年限量版以龍和馬作構圖，象徵諸葛亮和關羽，代表文武雙全。至於John Walker & Sons King George V 農曆新年限量版，以中國古代神話的白澤神獸作主角，代表高貴地位和品德，各有特色。

繁花飛舞

冬日的花卉雖然不及夏天咁繁盛，新年大多都選擇年花，但想欣賞百花盛放，都有辦法。Glenmorangie和日本花卉雕塑家東信（ Azuma Makoto）合作，推出Glenmorangie 18年花舞夢幻限量版 ，東信在品嘗這款單一麥芽威士忌後，感受到茉莉、水仙和天竺葵等氣息，便以此為創作靈感，利用自世界各地的100種花朵用作限量版禮盒設計，邊飲邊賞花，夢幻又壯觀。

抽象水墨畫

中國的水墨畫和抽象藝術似乎風馬牛不相及，混合創作可能會帶來驚喜，軒尼詩和中國藝術家張恩利合作，推出的「軒尼詩V.S.O.P. 及X.O. 2022 新年限量版」，張恩利擅長以中國水墨畫作靈感，再加大膽和抽象的創作力，以自家創作的《詩酒迎虎》為題來設計禮盒，琥珀色的線條呈現了虎蹤，紅色代表勇氣和熱情、水墨畫筆繪虎首和虎足符號，代表虎虎生威、生機勃勃。另外，兩者亦聯合推出只限555瓶的軒尼詩百樂廷虎年白瓷限量版，猶如河水的線條打造虎王的氣勢，高貴奪目。

中西融合

很多烈酒品牌都有一定的歷史，馬爹利藍帶因應110周年，除了和本地五星級酒店米芝蓮中菜廳合作推出8道菜盛宴外，還特別和於移居英國的中國藝術家Jacky Tsai合作，推出3款節慶限定的干邑套裝。Jacky擅長用東方傳統藝術技巧和西方波普術藝結合，再創造出富創意的拼貼畫。今次設計的V.S.O.P. Limited Edition、Noblige Limited Edition和Cordon Bleu Limited Edition，以品牌淬燕、老虎相遇作構圖，再加上海洋、木桶、酒杯等配搭，生動有趣。