兒童節目《閃電傳真機》入面嘅「女神」張沅薇返嚟喇!早喺2016年東網拍得張沅薇轉行做知客,當年43歲嘅「Amy姐姐」外形keep到好似當年咁省鏡,身形依舊苗條,估唔到今年元旦日佢就喺個人社交網宣布好消息:「Happy New Year🎉🎉迎接2022年,新一年新開始,重新出發💪🏻💪🏻I am ready‼️Are you ready❓」並加上「#閃電傳真機」、「#童年集體回憶」、「#2022年我嚟啦」等Hashtag。近日佢又多次上載自拍相同昔日舊照,靚樣同以前分別不大,佢仲自爆已經被邀請接受訪問等,唔知大家嚟緊係會以咩形式再見到佢呢?

其實張沅薇喺息影後,做過秘書又做過牆紙客戶服務推廣,2016年就再轉做知客,不過當佢就似乎對演藝事業冇乜興趣,曾直言唔會復出,所以今次佢肯回歸幕前,對粉絲嚟講一定係天大喜訊。