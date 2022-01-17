【有了你多麼美好】生肖擔當揮春　應節又夠潮

還有半個月就踏入虎年，年貨辦得怎麼樣？無論你自問有幾潮，增添家居喜氣的揮春實在也不能少，當中自然以新一年「生肖擔當」老虎作主角的選擇最熱門，唔入手唔得啦！

先介紹本地品牌「姨姨插畫 Eillustration」，結合日本兩大吉祥物元素達摩及招財貓所推出的達摩招財貓系列換上虎裝，並配上與虎相關的祝福語設計而成的作品，達摩招財貓雙手同時舉起，招福又招財，一次滿足你兩個願望。以三隻貓咪為主角的台灣品牌「HiBAwhile」亦不甘示弱，三隻貓咪同樣換上虎裝，化為「招財虎」，兩款揮春其中一款是雙手舉起，喜慶的紅底配上金色祝福詞，既新潮又傳統；另一款則手持福到、春到及虎到，簡單又可愛。

最後一款同樣由來自台灣的品牌「獨立製作INDEPENDENT」，以日本福神小錘為藍本，設計出了「虎福臨門神器」奇妙揮春，以敲出開運的福神小錘象徵福氣一整年，設計的特別之處是利用了Die-Cut手法，錘走小人、錘出好運。另一款「虎年大吉 Power福」揮春亦創意十足，「Power福」取自泡芙的諧音，象徵虎年要用力撕碎一切困難，並激勵自己擺脫鬆軟泡芙（游泳圈）的偷懶形象，象徵虎年將有新突破：「虎年大吉來掙脫束福」。