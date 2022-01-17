今年首個五台冠軍歌！張敬軒：送畀自己入行20年嘅禮物

歌手張敬軒先拔頭籌，踏入新一年，在頒獎禮上獲得亮麗的成績表，昨晚（16日）再次傳來好消息，由他親自監製的歌曲《On my way》奪得無綫「JSG勁歌金曲」及ViuTV「Chill Club推介榜」冠軍歌，《On my way》的演唱會版亦於Chill Club播出，加上早前歌曲已經成為「叱咤903專業推介」、新城電台「新城勁爆本地榜」及港台「中文歌曲龍虎榜」冠軍歌，歌曲迅即成為本年首支五台冠軍歌，是繼去年憑歌曲《俏郎君》成為2021年首位奪得五台冠軍歌的男歌手，亦是今年首位奪得五台冠軍歌的歌手。

軒仔表示：「《On my way》呢首歌係有好多自己嘅經歷喺入面，亦都係作為入行20年送畀自己嘅一份禮物，你可以話回顧、總結，甚至亦都可以係一個開始。新一年啱啱開始，得到五台冠軍歌當然開心，多謝製作團隊，亦都多謝媒體、歌迷、網民嘅支持，嚟緊將會係重新開始，會繼續努力做好音樂。」除此之外，同時其大碟《The Brightest Darkness》亦是奪得最多五台冠軍歌的唱片，認真厲害。