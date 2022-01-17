Audi RS 3　一門雙傑　孖住登場

Audi高性能RS 3的兩款新車RS 3 Sedan quattro及RS 3 Sportback quattro，已正式登陸香港。全新RS 3是Audi首度標準配置RS扭力調配器的型號，偏闊的外形表現出其運動基因，當中的RS運動化排氣系統及車廂編排都源自賽車設計，並提供賽道輪胎供選配。引擎用上輸出達400匹的渦輪增壓五汽缸設計，反應敏捷，峰值扭力更高達500Nm，從靜止加速到100km/h只需3.8秒，足以應付激烈的加速需求，而且聲效更能震懾人心。極速則預設在250km/h，若在升級選項中選用陶瓷制動碟，則可帶來高達280km/h的極速設定。即日起至2月14日，首批車主可享免費升級「Vorsprung」配備(包括：RS壓紋頂級 Nappa 皮革、對比色縫線及Carbon Atlas 碳纖維上飾板、B&O高級音響連3D聲效、亮黑色或啞光黑RS外飾配件及19吋Y形五幅式亮黑色或啞光黑運動化合金輪圈等)。