Edan為花姐護航！姜濤被爆筲箕灣有新居：租嚟擺嘢

MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）與ERROR成員郭嘉駿（193）及梁業（肥仔）今日（17日）現身ViuTV新劇《季前賽》的記者會，故事跟籃球比賽有關，但疫情下籃球場被封，眾人未能練波，他們笑言靠打遊戲機來練習，姜濤說：「我會跑步或者喺屋企睇多啲籃球比賽嘅片。」對於近日被爆筲箕灣有新居，他坦言：「嗰個地方主要係租嚟放嘢，因為銅鑼灣屋企唔夠大，而且每逢節日嗰區就好多人，唔方便，我係人多先會過筲箕灣住幾日。（被爆有新居會唔會唔開心？）做藝人都預咗，希望大家畀啲空間我。」

講到姜濤拍片為病童小天瑜打氣，問他是否會去醫院探望對方？他稱之前跟天瑜爸爸語音傾偈：「依家疫情，連家人都探唔到病，如果疫情轉好，我會跟公司商量。（會點同佢打氣？）睇佢哋想我做咩。我做到嘅有限，我係想畀多啲人知道呢件事。我唔肯定佢係咪因為我嘅歌而有反應，但如果幫到佢，我會好開心。」

戥COLLAR人氣強勁開心

另外，女團COLLAR人氣強勁，新歌推出2日點擊快過MIRROR破百萬，問他們會否感威脅？Stanley大方表示戥對方開心：「大家都想見到成個娛樂圈好蓬勃，有競爭先有進步，百花齊放，何況佢哋係我哋師妹。（鏡粉不滿公司將資源投放晒女團。）我哋係可以再做好啲，聽到大家嘅聲音，好似姜濤首新歌都喺社交網整咗個新排版宣傳啦！（花姐成眾矢之的，話佢管理不善。）佢有百足但都冇咁多爪啦！」Edan亦為花姐說好話，指已聽到大家的意見，會愈來愈進步。

提到MIRROR演唱會的藍光碟今日推出，193及肥仔聞言便叫他們送碟以作炒賣，即時被Edan打頭，又指不會幫他們簽名，對於甫推出便被炒貴逾倍，Edan說：「唔支持鼓勵去炒賣，隻碟係比冇機會睇演唱嘅朋友去感受。如果需求好熱烈，會同公司反映再加印。」最後他要肥仔及193承諾不炒賣，才肯送碟給二人。

多謝粉絲心意

而1月21日生日的Edan獲粉絲豪花6位數在空中花園搞展覽，他表示多謝粉絲的心意：「呢個展覽可以畀粉絲一齊開心同慶祝吓，如果有機會我都會去打卡，因為係Fans Club搞，所以我都借出咗自己嘅戲服同物件。」此外，193預告為新劇可能要剃光頭：「我係偶像派，希望可以畀我留番啲陰。我個臉型冇Lokman咁靚，光頭會好肥。」Edan笑言若只有流海的話會似河童，也算是帶領潮流。