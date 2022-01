台灣天王周杰倫與太太昆凌育有一子一女,相當恩愛,而今日是他們結婚7周年紀念,周杰倫於社交網PO文及相,相片中的二人於雪山用手砌出心心,他以英文留言:「Happy wedding anniversary!Thank you for letting our family be filled with happiness while i let it be full of fun and laughter,cuz I'm funnier.」內容約指「結婚周年快樂!謝謝你讓我們的家庭充滿了幸福,而我讓它充滿了樂趣和笑聲,因為我更有趣。」網民都大讚他的留言搞笑,充滿愛之餘亦甚有幽默感。