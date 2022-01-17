超可動屏幕　StanbyME實測

電腦屏幕離不開座枱擺放，大家都習慣坐定定使用，但LG 新芒StanbyME卻顛覆玩法，特別在底座加入5個隱藏式個滾輪，讓用家推到家中或辦公室任何角落，而且一次充電可用3個小時，遠離電源插座一樣用得，如此破格一於趁有實物同大家測試！

LG StanbyME於上周CES 2022發表，香港旋即引入，而且香港更是韓國以外首個率先開售的地區。機身採用純米主色的它，機背是織物飾面，外觀高雅大方。屏幕大小有27吋， 採用IPS面板及直下式背光排列，雖然解像度並非4K級數，但1,920 x 1,080解像度睇片依然鮮明清晰，陽光下未見明顯變色變淡。屏幕同時對應觸控式操作，配合webOS ThinQ的大圖示介面，開關App或設定如同平板般方便，配合機背實體按鍵及跟機遙控，提供多樣性的操作方法。

靈活是此機最大賣點，除可輕鬆移動外，屏幕部分還能旋轉180°、左右轉動130°、上下傾斜50°，並可以垂直或橫向方式顯示，高度也可上下調校20cm。實測所見屏幕無論旋轉或升降都保持順滑，但由於屏幕有一定重量，因此調校時建議用雙手，單手未必夠力。

連接性方面，此機沒有電視天線，不能當作電視使用，機背則有齊USB 、HDMI介面，並支援802.11ac Wi-Fi及藍牙5.0，加上NFC技術可把手機畫面鏡射至大屏幕，又對應援AirPlay 2，可從iPhone、iPad或Mac進行串流，接駁訊源方法相當豐富。當然它也如同廠電視，出廠已預載Netflix、YouTube、Disney+、+Facebook Watch等OTT程式，更有埋ViuTV，方便大家追星！LG StanbyME即日至1月17日預售，並於1月24日正式開售。

同場加映：專業電競芒

AGON by AOC最近推出27吋Mini-LED屏幕AG274QXM，配備Mini-LED技術、2K QHD解像度、170Hz刷新率、1ms低延遲及支援Adaptive-Sync技術，提供高畫質及快迅反應時間，完全為電競而設。